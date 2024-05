Vente OM imminente, il dévoile enfin le timing ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Une énorme annonce de Frank McCourt au sujet de la vente de l’OM n’est pas à exclure dans les jours à venir, avant la signature de Sergio Conceiçao au club afin de prendre la succession de Jean-Louis Gasset.

Depuis plusieurs jours, l’état-major de l’Olympique de Marseille s’active pour trouver un nouvel entraîneur. Paulo Fonseca était initialement le plan A de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia, mais le coach portugais a finalement pris la décision de rejoindre l’AC Milan. Le board marseillais a rapidement activé un plan de secours et a accéléré les discussions avec Sergio Conceiçao, lequel a pris la décision de quitter le FC Porto après l’élection d’André Villas-Boas à la présidence des Dragons. Les discussions avancent vite pour faire venir l’ancien entraîneur de Nantes à l’OM, et tout pourrait être bouclé d’ici la fin de la semaine.

Mais selon les informations de Thibaud Vézirian, une annonce colossale au sujet de la vente du club par Frank McCourt est possible auparavant. Et pour cause, le spécialiste affirme sur sa chaîne Twitch que selon les informations qui lui sont revenues, les acheteurs de l’Olympique de Marseille ont prévu de communiquer avant la nomination du futur entraîneur. Autant dire que pour l’ancien chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, c’est une semaine explosive qui s’annonce à l’OM. « Les choses doivent bouger dans les jours à venir, j’attends ça avec impatience » a prévenu le streameur avant de poursuivre.

« Je suis très transparent là-dessus, j’informe en temps et en heure sur ce qu’il se passe à l’OM. Il y a encore des gens qui pensent qu’il ne se passe rien à Marseille, mais il y a plein d’éléments qui montrent le contraire. Il faut juste un peu de patience, attendre tranquillement. Toutes les choses racontées au fil du temps s’imbriquent. Ce qui se trame, c’est que le coach devrait être annoncé après la vente du club. Si ce n’est pas ça, j’en parlerais et je dirais d’où venaient mes infos qui disaient ça. On verra comment ça se passe. Il doit se passer quelque chose d’ici la fin de saison comptable » a confirmé Thibaud Vézirian, puis de conclure.

Juridiquement, l'OM se prépare à être vendu

« Tous les éléments sont mis en place depuis des semaines, notamment la totale disparition médiatique de Pablo Longoria, qui n’a toujours pas fait sa conférence de presse de bilan de la saison. Tout ce que McCourt a mis en place juridiquement confirment qu’il veut vendre » a lancé Thibaud Vézirian, qui se mouille plus que jamais en annonçant le timing exact des évènements à venir du côté de Marseille. Il semble pourtant assez improbable de voir l’Arabie Saoudite ou un autre acheteur être dévoilé dans un délai aussi court, mais selon lui, une immense surprise est en préparation. Les supporters de l’OM seront donc attentifs aux prochaines informations à ce sujet et guettent toujours avec une lueur d’espoir une potentielle vente du club à un richissime repreneur.