Vente OM ‍: Frank McCourt tout proche de craquer ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les rumeurs sur la vente de l'OM agacent en interne à Marseille. Mais ce que Frank McCourt n'a pas du tout aimé, c'est qu'on annonce son refus de vendre le club malgré une offre.

Plus présent dans les médias, peut-être aussi parce que l’OM va beaucoup mieux ces dernières semaines, Pablo Longoria choisit régulièrement la presse espagnole pour se confier. Que ce soit dans AS ou dans Relevo, le président marseillais a tenu à revenir sur les moments difficiles de cette saison, mais aussi sur ses décisions importantes de ces derniers mois, et notamment les changements d’entraineurs récents. Pablo Longoria est donc toujours aux commandes, et il pourrait même le rester plus longtemps que prévu. En effet, des rumeurs font état de son départ en fin de saison, notamment parce que tout l’organigramme qui était autour de lui a changé d’air progressivement, donnant un sentiment d’abandon.

McCourt avait envie de lui coller un procès

Mais il y a un élément qui pèse aussi sur son avenir, c’est la possible vente du club. Le fait que l’Arabie Saoudite soit annoncée comme sur le point de racheter l’OM agace beaucoup au sein du club, où on est persuadé qu’il n’y a aucune véracité dans ces informations. Mais ce sont également les annonces du journaliste indépendant Romain Molina qui dérangent, et énervent. En effet, ce dernier a lâché que Frank McCourt avait bien reçu des offres, mais qu’il les avaient refusées tout simplement. Cela a eu le don d’énerver les supporters de l’OM, qui estiment que si le businessman américain a bien eu des propositions, il n’a pas à se montrer gourmand pour un club dont il ne s’occupe que de très loin.

Le vestiaire de 𝗻𝗼𝘀 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 est en place.

Une idée de la compo ‽ #SRFCOM pic.twitter.com/Vw27ARd668 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 17, 2024

Ces informations lâchés par Romain Molina ont eu le don de mettre à la fois Frank McCourt et Pablo Longoria sur les nerfs, puisque les deux hommes, l’Américain en son nom et l’Espagnol en qualité de président de l’OM, ont réfléchi à porter plainte contre lui « dénoncer son rôle dans les rumeurs intempestives sur la vente du club », selon L’Equipe Magazine. Une démarche qui n’est jamais allée jusqu’au bout, aussi parce que le journaliste indépendant a parfois été attaqué en France par des clubs, sans succès. Et aussi parce que la menace d’un procès ne lui fait pas forcément très peur. En tout cas, le propriétaire américain ne goûte que très peu ces infos où il est accusé de refuser de vendre le club, alors qu’à ses yeux, non seulement il n’y a pas eu d’offres, mais en plus il n’a jamais été question de vendre l’OM ces dernières années.