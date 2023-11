Vente OM ‍: Cette théorie sur l'Arabie Saoudite explose en vol

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM, qui s'est fait rappeler à l'ordre par la DNCG, n'est donc pas sur le point d'être vendu à l'Arabie Saoudite, se sont moqués les suiveurs de l'actualité marseillaise.

En grande difficulté sur le plan sportif, l’Olympique de Marseille se retrouve désormais dans le viseur de la DNCG. Cette dernière a rendu son verdict pour la deuxième partie de saison du club provençal, qui n’aura pas le loisir de dépenser comme bon lui semble au mercato de janvier. S’il n’y a pas d’interdiction de recrutement à proprement parler, la mise sous surveillance n’est pas anodine. L’OM a accepté ce rappel à l’ordre qui n’empêche donc pas de recruter, mais l’oblige à rester dans le cadre du budget présenté en fin de saison dernière, sans le pactole de la Ligue des Champions.

L'OM accepte la décision de la DNCG sans broncher

Dans un communiqué, le club phocéen a expliqué que tout était sous contrôle, avec l’accord de la DNCG. « Auditionnée ce jour, la Direction de l’OM a présenté un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes et qui s’inscrit dans la pérennisation financière du club prônée par le Président du Directoire, Pablo Longoria », a notamment fait savoir l’OM, pour qui la nouvelle direction est celle d’un budget surveillé de près, et qui colle aussi aux attentes d’un Frank McCourt qui ne veut plus voir les dépenses exploser à chaque mercato comme cela a pu être le cas lors des dernières fenêtres. L'Américain est bien toujours le boss, et il n'a pas spécialement envie de continuer à éponger les dettes éternellement.

Cette situation a en tout cas eu le don de réveiller certains journalistes, et notamment Nabil Djellit, qui a tenu à reprendre de volée ceux qui affirmaient que si l’OM avait pu se payer Vitinha, Aubameyang et Alexis Sanchez par le passé, c’est parce que l’Arabie Saoudite était d’ores et déjà derrière les finances du club. Un argument qui a du mal à passer pour le journaliste de France Football. « Où sont ces fameux Saoudiens ? », a livré Nabil Djelilit a l’annonce de la DNCG, envoyant une pique au fameux Thibaud Vézirian qui assurait que les finances étaient déjà alimentées par le PIF.

Une vente OM, la DNCG n'est au courant de rien

L’informateur spécialisé de la vente OM a été interpellé à plusieurs reprises dès l’annonce de la DNCG, et a permis d’y répondre ce jeudi dans le courant de la journée. Il s’est toutefois fait remarquer que, si un rachat était aussi imminent qu’il le prétend depuis des semaines, l’instance de gestion du football français serait au courant comme le veut l’usage de se présenter pour voir son futur budget être validé. De toute évidence, il n’a pas été question de cela ces derniers jours devant la DNCG et si la Vente de l’OM est toujours aussi imminente, elle est en tout cas drôlement bien cachée avec ce rappel à l’ordre des instances sur la santé financière du club de Frank McCourt.