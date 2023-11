Vente OM ‍: Ce dossier est devenu dangeureux

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La possible cession de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite commence à tourner à la bataille rangée. Certains journalistes préfèrent ne plus enquêter sur cette opération.

Tandis que les informations et démentis se succèdent à grande vitesse concernant une possible cession de l'OM à des intérêts saoudiens, la pression commence à être énorme du côté de ceux qui travaillent sur ce dossier. Dans son émission sur Twitch, Thibaud Vézirian s'est longuement attardé sur ceux qui l'allument depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, le spécialiste de la Vente OM et son célèbre hashtag étant même soupçonné d'avoir monté un site internet juste pour surfer sur la vague qu'il a créée. Tandis que TV répond à ses détracteurs, Matthias Manteghetti, ancien journaliste de Canal+ a calmement mis les choses au point. En 2021, c'est lui qui avait évoqué sur Infosport la vente possible, quelques heures après l'histoire du communiqué de Thibaud Vézirian. Un passage rapidement effacé par la chaîne sportive, mais auquel TV se réfère souvent pour accréditer sa thèse.

La vente OM, attention danger

🎬 Extrait de notre dernier live #MIM avec @MManteghetti, à propos de la #VenteOM : "Si ça arrive demain ou dans 1 an, je pense que ça n'aura rien à voir avec mes infos à moi, donc je n'aurai aucune gloire..."

Une analyse qui respire la lucidité et l'humilité. Ça change un peu ! pic.twitter.com/BE7J3vRbMM — SportMed TV (@SportMedTV) November 21, 2023

Invité de SportMedTV, Matthias Manteghetti admet que même si l'Olympique de Marseille se vend un jour, cela n'aura rien à voir avec ce dont il avait parlé en 2021. Et surtout, il tient à se démarquer de tout ce qu'il se passe désormais concernant les rumeurs d'une vente de l'OM. « Si ça arrive aujourd’hui, demain ou dans un an, ça n’aura rien à voir avec mes informations à moi, donc je n’aurai aucune gloire au fait que ça arrive dans plusieurs mois ou plusieurs années. J’espère juste en tant que supporter que ça arrivera un jour, et je le prends comme cela. Je n’ai plus d’info quoi qu'il arrive et je n’ai plus envie de me remettre sur ce dossier de la vente de l’OM. Tout sauf ça », a lancé avec malice l'ancien journaliste de Canal+, afin de montrer que ce sujet était hautement sensible. Il est vrai que sur X (anciennement Twitter), les deux camps sont sans pitié, confirmant au passage que ce que disait Le Phocéen sur l'impact violent de ces rumeurs au sein des supporters marseillais.