Vente OM ‍: 600 millions, McCourt doit faire payer l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt n'a pour le moment jamais donné le moindre indice sur sa volonté de vendre l'OM. Et si l'Arabie Saoudite est réellement intéressée, alors l'Américain a bien raison d'être très gourmand.

En amélioration sportive ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille va tout de même aborder le mercato de mi-saison avec beaucoup de doute. L’objectif de disputer la Ligue des Champions est tombé à l’eau, et celui d’aller chercher le podium en fin de saison est compliqué, mais pas encore impossible. Le bon parcours en Europa League et l’arrivée de Gennaro Gattuso ont permis de relancer une saison mitigée. Pas de quoi enlever de la tête des supporters le rêve de voir l’OM être racheté par l’Arabie Saoudite, qui cherchait il y a peu un point de chute en Europe pour faire encore grandir son emprise dans le football.

Récemment, Julien Fournier, ancien dirigeant de l’OM et de Nice notamment, a avoué avoir servi d’intermédiaire pour une prise de renseignements en vue du rachat du club provençal par des investisseurs saoudiens. Cela date des débuts des informations sur la vente de l’OM mais cet intérêt a surtout relancé les débats. Frank McCourt, qui affirme ne pas être vendeur et ne l’avoir jamais été, fait-il la fine bouche ou dit-il la vérité ? Se montre-t-il trop gourmand ? Beaucoup de questions donc aux quelles Romain Haering a tenté de répondre dans l’émission OM Café.

Il faut respecter Frank McCourt !

Pour le journaliste du Phocéen, Frank McCourt fait ce que bon lui semble en demandant une grosse somme pour vendre l’OM, et il a bien raison si jamais l’Arabie Saoudite est vraiment intéressée. « La réalité, c’est qu’il y a eu des approches et ce n’est pas allé beaucoup plus loin. Il n’y a pas eu de communiqué en relecture. Cela tapait à la porte pour demander le prix. On leur a dit non, soit McCourt ne veut pas vendre, point. Soit on a dit que c’était 500 ou 600 millions d’euros. Ce n’est pas si clair que McCourt ne veuille pas vendre. Par contre, ce qui est clair, c’est qu’il ne veut pas vendre à perte. On peut respecter cela aussi. McCourt a mis entre 300 et 400 millions d’euros depuis qu’il est là. Entre le prix du rachat et l’argent investi dans les premiers mercatos et les dettes à combler. Cela avec son argent personnel, donc cela peut se comprendre qu’il veuille rentrer dans ses sous. Et s’il y avait des Saoudiens multimilliardaires, ce n’est pas 500 ou 600 millions qui les arrêtera. Des approches, des prises de renseignements, oui, et la réponse c’était non », a résumé Romain Haering, pour qui le propriétaire américain ne dirait certainement pas non s’il y avait une vraie grosse offre pour le rachat de l’OM. Ce qui n’est pour le moment pas le cas à en croire le média marseillais.