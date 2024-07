Une saison en L1 et l’OM en veut 30 millions d'euros

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille est en plein ménage. Le club phocéen espère faire partir bon nombre de joueurs. Rennes a fait une offre pour Bamo Méïté, mais à moins d’une proposition irrefusable, il restera sur la Canebière cet été.

L’Olympique de Marseille est sans conteste le club français le plus actif sur le marché des transferts depuis le début de l’été. Alors qu’il attend une dizaine de recrues, l’OM doit d’abord dégraisser et a décidé d’écarter plusieurs joueurs parmi lesquels Jonathan Clauss, Jordan Veretout, Pau Lopez, Chancel Mbemba ou encore Ulisses Garcia. Certains clubs tentent de profiter des belles occasions qui se présentent et l’un d’eux a déjà tenté sa chance. D’après les informations relayées par l’Equipe, le Stade Rennais a essayé une approche pour recruter le défenseur central Bamo Meïté, du fait de la proximité entre Frederic Massara, nouveau directeur sportif du club français, et Mehdi Benatia. Mais le dossier n’aboutira pas, puisque l’OM ne compte pas se séparer de son joueur, sauf si une offre de 30 millions d’euros arrive sur la table des dirigeants phocéens.

L’OM ne compte pas se séparer de Bamo Meïté

Rennes a tenté une approche pour Bamo Meïté, le défenseur central de l'OM. Mais, à moins d'une très grosse offre, le transfert a peu de chances d'aboutir https://t.co/iY5bkTwxvc pic.twitter.com/Lp2eSisu54 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 16, 2024

De toute évidence, le Stade Rennais, qui ne disputera par ailleurs aucune Coupe d’Europe la saison prochaine, ne semble pas en mesure d’aligner cette somme. Ou estime du moins que le jeune défenseur central ne vaut pas autant. L’OM espère voir Samuel Gigot et Chancel Mbemba quitter le club et il est hors de question pour le club phocéen de se séparer d’un troisième défenseur central durant ce mercato, d’autant que l’arrivée d’un autre joueur au même poste est encore à l’étude. L’Olympique de Marseille compte sur l’ancien lorientais dans un futur proche. Le défenseur central ivoirien, sous contrat jusqu’en 2028 sur la Canebière, a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière et pourrait avoir un rôle à jouer dans le nouvel OM dirigé par Roberto De Zerbi. Si l’OM a une idée précise sur les joueurs sur lesquels il ne compte plus, on sait désormais que l’avenir de Meïté semble s’inscrire à Marseille.