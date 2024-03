Une qualification et l'OM gardera son boulet longtemps

Dans : OM.

L'OM a fait une très mauvaise affaire l'été dernier en allant chercher Joaquin Correa à l'Inter. L'Argentin est inexistant sur le terrain tout en touchant un salaire astronomique. En plus, son aventure à l'OM pourrait se prolonger bien au-delà de cette saison.

Un international argentin, vainqueur de la Copa America, joueur de l'Inter. Joaquin Correa représentait une bonne pioche pour l'OM et surtout un renfort solide pour la Ligue 1. La réalité a été toutefois bien différente. Prêté par l'Inter contre 2 millions d'euros cette saison, Correa est catastrophique à Marseille. Il n'a pas encore marqué un seul but, ni délivré la moindre passe décisive toutes compétitions confondues. Ces dernières semaines, il n'apparaît quasiment plus sur le terrain. Il a joué 20 minutes en Ligue 1 en 2024. Un bilan faible alors qu'il touche 450 000 euros par mois à l'OM.

L'Inter Milan fait un geste pour l'OM

Une catastrophe financière et industrielle qui doit prendre fin à l'issue de la saison...à condition que l'OM ne se qualifie pas en Ligue des champions. En effet, comme le rappelle La Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan a prévu une clause selon laquelle l'option d'achat de 13 millions d'euros serait automatiquement levée en cas de qualification en C1 du club phocéen. Cependant, selon le quotidien sportif italien, l'Inter veut renégocier cette option d'achat pour la fixer à 10 millions d'euros. Un acte généreux mais surtout une stratégie pour forcer la main de l'OM et l'obliger à conserver plus longtemps le paria Correa.

L'OM en Ligue des champions, cela reste un scénario envisageable aujourd'hui d'autant que le club olympien se bat toujours pour participer à la C1. Les Phocéens ne sont qu'à 4 points de la 4e place occupée par Lille. En plus, ils sont toujours présents en Ligue Europa. Adversaire de Benfica en quart de finale, l'OM sera automatiquement en Ligue des champions s'il triomphe en C3. De quoi se dire que cette qualification tant espérée ne serait pas une si bonne affaire financière pour l'OM.