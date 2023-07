Un renfort venu du Real Madrid, l'OM va frapper fort

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte se montrer encore très actif sur le marché des transferts. Comme l'a récemment indiqué Pablo Longoria, des risques seront pris pour renforcer l'effectif de Marcelino.

Pablo Longoria est mis sous pression comme rarement à l'OM. Le président du club phocéen doit gérer le recrutement du club phocéen. Mais pour le moment, seul Geoffrey Kondogbia a rejoint l'effectif de Marcelino. Inquiétant pour certains, à quelques semaines de la reprise de la Ligue 1 mais surtout des barrages de la Ligue des champions. D'ici-là, tout porte à croire que d'autres joueurs arriveront sur la Canebière même si leur préparation pourrait être perturbée en cas d'arrivée trop tardive. Récemment, Pablo Longoria indiquait qu'il fallait s'attendre à des surprises et des risques concernant les recrues. Pas mal de noms sont annoncés pour rejoindre l'OM. Le dernier en date : Sergio Arribas.

Longoria prêt à surprendre tout le monde

Selon les informations de Futbol Total, l'OM est très attentif à la situation du jeune Espagnol du Real Madrid. Ce dernier, âgé de 21 ans, aspire à jouer plus et à gagner en expérience. Longoria pourrait faire jouer son réseau pour convaincre le club merengue de lâcher sa pépite. Difficile néanmoins d'imaginer les Merengue le lâcher aussi facilement et un prêt est envisageable pour Arribas, encore sous contrat jusqu'en 2025 avec les champions d'Europe 2022. Outre l'Olympique de Marseille, Gérone souhaiterait obtenir le joueur en prêt. Milieu offensif gaucher, Arribas est un joueur de ballon qui pourrait faire du bien à de nombreux clubs. Fera-t-il partie des risques pris par l'OM cet été lors de l'intersaison ? Les prochains jours nous en diront plus. Au Real Madrid avec les pros, Sergio Arribas a pris part à 14 rencontres pour 1 but inscrit, étant membre très actif de la Castilla. Tout porte à croire qu'une expérience à Marseille pourrait être tentant pour lui et sa jeune carrière.