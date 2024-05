Un joueur de L1 à prix réduit, l’OM fonce dessus

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM, qui aime aller chercher des joueurs au sein des clubs plus modestes de Ligue 1, devrait continuer sur ce chemin cet été. Pablo Longoria a un faible pour un défenseur du Havre déjà suivi par un club anglais.

L’enveloppe mercato de l’Olympique de Marseille est pour le moment totalement inconnue, mais cela n’empêche pas Pablo Longoria d’essayer d’avancer à fond sur le dossier du futur entraineur. Même si ce dernier aura forcément son mot à dire sur le recrutement et le nouvel effectif, impossible de rester inactif en attendant, surtout dans le cas très apprécié des joueurs qui approchent de leur fin de contrat. C’est pourquoi, selon Foot Mercato, l’OM a décidé de passer à l’action en ce qui concerne Etienne Kinkoue. Ce joueur de 22 ans sera libre en juin 2025, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle Pablo Longoria le suit.

West Ham est déjà sur Kinkoué

L’OM apprécie son efficacité défensive, lui qui a évolué cette saison en défense centrale. Ses progrès alors qu’il a connu un parcours compliqué en début de carrière, ont même provoqué une offre de 6 ME de la part de West Ham cet hiver, mais Le Havre a repoussé les avances du club anglais. Marseille n’est donc pas seul sur le coup mais la volonté des dirigeants olympiens est « d’apporter du sang neuf » avec un joueur qui est encore jeune, à seulement 22 ans. Le natif de Lyon, qui évoluait il y encore un peu plus d’un an en D2 grecque avec la réserve de l’Olympiakos, a parfaitement réussi à relancer sa carrière grâce au flair de Mathieu Bodmer.