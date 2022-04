Un joueur de l'OM a une dent contre les supporters du PSG

Dans : OM.

Par Alexandre Chochois

Natif de Pontoise, passé par le Paris Saint-Germain chez les jeunes, Amine Harit porte aujourd'hui le maillot du grand rival des Parisiens, l'Olympique de Marseille. L'ailier gauche de 24 ans s'est dit déçu de l'accueil lors du dernier Classico au Parc des Princes.

Ces oppositions entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille sont toujours des moments forts d'une saison en Ligue 1. Le 17 avril 2022, le PSG a battu l'OM dans un climat spécial (2-1). Le match en lui-même aura été soporifique avec 10 tirs et 4 cadrés pour l'ensemble des deux formations. Et puis il y a eu cette grève des supporters qui a plongé le Parc des Princes dans une ambiance glaciale. Ce retour dans la capitale était attendu par plusieurs Marseillais, on pense à William Saliba (Bondy), Mattéo Guendouzi (Poissy), Pape Gueye (Montreuil), Cédric Bakambu (Vitry-sur-Seine) ou encore Amine Harit (Pontoise), tous natifs de la région parisienne. Ce dernier a d'ailleurs été frustré par ce bref come-back parisien.

Harit très déçu par l'ambiance du Parc des Princes

«J’ai juste dû la fermer et attendre mon moment» : les confidences d’Amine Harit, le titi qui brille avec l’OM

➡️ https://t.co/C6w58HF6N4 pic.twitter.com/gOpLEpfPjK — Le Parisien | sport (@leparisiensport) April 28, 2022

Dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, l'international marocain révélé au FC Nantes, et actuellement prêté par les Allemands de Schalke 04, explique : « Le Clasico au Parc ? Il y avait ma famille et mes amis, c'était un moment particulier. Mais je suis déçu, j'aurais aimé jouer un Clasico avec une belle ambiance, ça n'a pas été le cas. Moi qui viens de la région parisienne, j'aurais vraiment aimé avoir un stade en feu. » Même s'il a porté les couleurs du PSG « pendant trois mois », Amine Harit est catégorique : « Aujourd'hui, représenter l'OM est une fierté ». Il pourrait être encore plus fier en aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Europa Conférence et à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à l'ancien du PSG aujourd'hui à l'OM.