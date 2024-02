Un attaquant à 60 millions contacté par l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Ces dernières saisons, l'Olympique de Marseille a réussi à convaincre de très gros attaquants de venir. Milik, Sanchez et Aubameyang se sont succédé à l'OM et Pablo Longoria pourrait encore frapper fort l'été prochain.

Ce sont des paris plus ou moins réussis, mais c'est une évidence, le club phocéen a ouvert ses portes à des joueurs de prestige, décidés à se relancer. L'été dernier, alors que l'OM a tenté en vain de conserver Alexis Sanchez, Marseille a réussi à convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de faire son retour en Ligue 1. Et à en croire la presse anglaise, cela pourrait être encore le cas au mercato estival 2024. Sur ses tablettes, Longoria aurait en effet coché le nom d'Anthony Martial, l'attaquant français de 28 ans qui arrive en fin de contrat à Manchester United. Recruté à Monaco en 2015 moyennant 60 millions d'euros, le joueur formé à l'OL sera libre dans quelques mois, et l'Olympique de Marseille envisage sérieusement de le recruter.

L'OM a de la concurrence sur le dossier Anthony Martial

Cependant, dans ce dossier très spectaculaire, l'OM ne sera pas seul, car du côté de la Principauté, on ne serait pas contre l'idée de faire revenir Anthony Martial neuf ans après son départ pour les Red Devils. Même s'il n'a pas donné satisfaction à Manchester United depuis quelques saisons, au point d'avoir été prêté à Séville, Martial est un joueur dont le potentiel est colossal, et signer avec un club comme l'Olympique de Marseille ne lui fera pas peur. Dans ce dossier, l'attaquant français pourrait cependant attendre de savoir si l'OM se qualifie pour la prochaine Ligue des champions, et il en va de même avec l'AS Monaco, avant de se décider à signer un nouveau contrat. Du côté de Manchester United, qui n'a proposé aucune prolongation à Anthony Martial, on a surtout hâte que tout cela se termine, Erik ten Hag ayant même longtemps espéré que le joueur français parte au dernier mercato d'hiver. En vain.