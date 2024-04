Un arbitrage anti-OM en Europe, la polémique enfle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déjà au cœur des polémiques après OM-Panathinaïkos il y a huit mois, Michael Oliver a de nouveau suscité l’incompréhension des supporters marseillais après un potentiel penalty oublié contre Benfica.

Malgré l'antécédent du match retour contre le Panathinaïkos en août dernier, l’UEFA avait pris la décision de nommer Michael Oliver pour le quart de finale aller de l’Europa League entre l’Olympique de Marseille et Benfica. Il y a huit mois, l’arbitre anglais avait oublié un pénalty assez évident en faveur des Phocéens pour une faute de Mattéo Guendouzi, quelques minutes avant d’accorder un penalty aux Grecs pour une main de l’international français, qui évolue désormais à la Lazio Rome.

La première mi-temps du match entre Benfica et Marseille s’est déroulée sans encombre au niveau de l’arbitrage mais au cœur de la seconde période, Michael Oliver a pris une décision qui pourrait grandement influencer le résultat de cette double confrontation en quart de finale. Bien qu’il était dos au but et dans le sens inverse du jeu, Pierre-Emerick Aubameyang a subi une réelle charge de João Neves, avec en plus un contact au niveau des pieds. Le penalty semblait assez évident, mais l’arbitre anglais n’a même pas été visionné les images grâce au VAR et a fait signe de jouer après seulement quelques secondes de communication avec les arbitres en charge de la vidéo. Assez logiquement, cette action fait polémique ce vendredi chez les observateurs ainsi que les supporters de l’OM.

@Ni_Losciste dis moi d’un œil objectif si il y a penalty là sur Aubameyang ? pic.twitter.com/xCVlvT8nQE — Bryan 🇫🇷 ( en deuil, l’OM est mort ) (@Bryanbcht1) April 11, 2024

« La VAR est toujours en train de vérifier le penalty sur Aubameyang ? », « Je suis pas marseillais mais pour moi c’est penalty , il joue pas le ballon et va clairement au contact d’Aubameyang qui lui a le ballon », « Même sur L’Equipe du Soir ils sont unanimes pour dire qu’il y a penalty sur Aubameyang… c’est dire à quel point y avait penalty », « Merci l'arbitre de pas sifflé le penalty sur Aubameyang, Joao Neves est largement en retard » ou encore « Michael Oliver n'a pas voulu siffler pénalty sur Aubameyang. Décidément cet arbitre… » peut-on lire sur les réseaux sociaux, au milieu de centaines de publications similaires. De toute évidence, Michael Oliver a pris une décision défavorable à l’Olympique de Marseille sur ce match aller, car la faute sur Pierre-Emerick Aubameyang (voir la vidéo) fait peu de doutes. Heureusement, le Gabonais a ensuite réussi à marquer, un but qui permet à Marseille de rester à une seule unité de Benfica avant le match retour et de maintenir l’espoir dans les rangs olympiens en vue d’une potentielle qualification en demi-finale.