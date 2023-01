Un ancien du club en approche, l'OM le rejette direct

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Morgan Sanson n'y arrive pas à Aston Villa. Le milieu français n'a joué qu'un bout de match cette saison avec les Villans. L'ancien marseillais se verrait bien revenir en Ligue 1 et pourquoi pas à l'OM. Les Phocéens, eux, ne voient pas les choses de la même manière.

Si la Premier League ressemble à un eldorado pour les joueurs issus de Ligue 1, ils restent encore nombreux à se perdre dans le plus grand championnat du monde. C'est le cas de Morgan Sanson. Après quatre années à l'OM, il avait décidé de tenter l'aventure anglaise en 2021. Il avait rejoint Aston Villa alors en pleine progression après plusieurs années passées en deuxième division. Depuis, on ne peut pas dire que Sanson ait explosé aux yeux du Royaume, bien au contraire. Son temps de jeu a diminué au fil du temps, devenant quasi nul cette saison.

Sanson a des touches en L1 mais il rêve de l'OM

Il n'a pris part qu'à une seule rencontre toutes compétitions confondues. Et encore, ce ne fut que pendant une petite minute face à Manchester United en novembre dernier. Sanson doit partir cet hiver pour relancer sa carrière. Le club de Birmingham envisage de prêter le joueur de 28 ans et notamment à un club de Ligue 1. Sanson est prêt à revenir en France mais pas n'importe où comme le précise Foot Mercato.

Info : Morgan Sanson🇫🇷 veut absolument revenir en Ligue 1, Aston Villa est OK pour un prêt



◾️ l'OM n'est pour l'instant pas intéressé

◾️ Montpellier et Nantes le suivent

◾️ Sanson a refusé Strasbourg et l'AJ Auxerrehttps://t.co/bojoXVvvNP — Sébastien Denis (@sebnonda) January 4, 2023

En effet, il a déjà refusé des offres de Strasbourg (19e de L1) et Auxerre (18e). Il vise plus haut et un club le fait saliver, l'OM. Comme l'indique Foot Mercato, Sanson a informé son entourage de son rêve de retrouver l'ambiance du Vélodrome. Il est sans doute nostalgique des quatre années passées dans le club phocéen mais ce n'est pas le cas de son ancien employeur. L'OM n'est pas intéressé par un retour du joueur, pour l'instant. Deux autres options sont encore à exploiter pour Morgan Sanson : un retour à Montpellier, son club formateur ou un départ pour Nantes qui avait approché le joueur l'été dernier. Les Canaris lui permettraient de jouer l'Europe en février prochain. Une chose est sûre, son retour au Vélodrome a de grandes chances de se faire...au sein du vestiaire visiteurs.