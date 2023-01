Trossard à Arsenal, l’OM en larmes

L'OM est toujours à la recherche en cette fin de mercato hivernal d'un élément offensif pour compenser la longue blessure d'Amine Harit. Les Phocéens viennent de se faire chiper une piste séduisante.

La direction de l'OM n'en a pas encore terminé avec son mercato hivernal. Pablo Longoria souhaite en effet recruter un nouvel élément offensif, capable de remplacer qualitativement Amine Harit, gravement blessé au genou. Les Phocéens multiplient les pistes afin de trouver la perle rare. Si des noms filtrent, ce n'est pas le cas de tous. Et apparemment, l'OM n'était plus très loin ces dernières heures de s'offrir Leandro Trossard. En instance de départ de Brighton, le Belge cherchait activement un nouveau club. Mais ce ne sera pas l'Olympique de Marseille.

Non non il n’avait plus qu’un an de contrat c’est en voyant que chelsea a piqué mudryk à Arsenal que brighton a décidé d’augmenter les prix. Tottenham avait fait une offre à 12. L’OM espérait l’avoir vers 20 millions.