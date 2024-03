Serbe et ailier à la Juventus, il fait craquer l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Souvent utilisé par la Juventus cette saison, Filip Kostic n'est pas en réussite d'un point de vue statistique. Cela n'est pas grave pour l'OM qui vise son recrutement cet été tout comme un autre club de Ligue 1.

Dans l'ombre de son compatriote Dusan Vlahovic à la Juventus, il est l'autre serbe de la ligne offensive turinoise. Homme de base de l'Eintracht Francfort vainqueur de la Ligue Europa en 2022, Filip Kostic est venu garnir le milieu de terrain de la Juve dans la foulée. Si lors de sa première saison il a accumulé les passes décisives, c'est beaucoup plus compliqué cette saison. Sans but malgré 22 titularisations en Serie A, il n'a délivré que 4 passes décisives toutes compétitions confondues. On est bien loin des 12 de la saison précédente. Un bilan décevant pour le milieu gauche ou ailier gauche selon les dispositifs tactiques. De quoi ouvrir la porte à un départ l'été prochain.

L'OM en pole pour Kostic

Cela tombe bien pour la Juventus. Le joueur de 31 ans séduit la Ligue 1 et plus particulièrement l'OM selon Tuttosport. Souvent actif sur le marché italien, Pablo Longoria a coché le nom du joueur serbe pour le prochain mercato. Excellent donneur de ballons pour les attaquants, en témoignent ses 47 passes décisives en 4 saisons à Francfort, Kostic est vu comme le compagnon idéal d'un attaquant comme Aubameyang par exemple.

🚨Marseille are looking at Kostic and has excellent relations with his agent. [@tuttosport] pic.twitter.com/nx3cGDyO6J — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) March 20, 2024

En plus, Longoria entretient de bonnes relations avec l'agent du joueur, Alessandro Lucci. Ce dernier a déjà fait venir Joaquin Correa à l'OM l'été dernier. Profitant du règlement du dossier Correa pour l'été prochain, Longoria échange avec Lucci sur une possible venue de Kostic à l'OM. C'est d'autant plus réaliste que le retour de Chiesa sur les terrains pousse peu à peu Kostic sur le banc à la Juventus. Toutefois, l'OM devra gérer la concurrence d'un autre club français, non révélé par Tuttosport, aussi intéressé par l'ailier serbe. Enfin, les Marseillais devront réussir à convaincre la Juventus de leur céder Kostic à un bon prix sachant que le Serbe est sous contrat à Turin jusqu'en 2026.