Rien qui va, il annonce le pire pour l'OM au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a encore déçu en Ligue 1 le week-end dernier en concédant un match nul face à Metz. La situation devient critique à tous les étages chez les Phocéens.

A Marseille, l'inquiétude est très grande en ce début d'année 2024. Les joueurs de Gennaro Gattuso n'y arrivent plus et ne semblent pas en mesure de trouver les bonnes clés pour s'en sortir. Surtout que les tensions sont grandes tant sportivement qu'en interne. Il faudra du caractère pour s'en sortir et peut-être que la Ligue Europa sera l'exutoire parfait. En attendant, les fans et observateurs ne sont pas du tout convaincus par ce qu'ils voient sur la Canebière. Vikash Dhorasoo est même dubitatif pour l'avenir, car il a peur que pas mal de joueurs déclinent la possibilité de venir jouer à l'OM dans le futur au vu de la situation actuelle.

L'OM bientôt confronté à un problème XXL au mercato ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant n'a en effet pas été tendre avec cette nouvelle version peu séduisante de l'OM. « Il y a trop de monde devant et des équipes fortes, plus fortes qu'eux. La crise qu'ils ont créée est là aussi parce qu'ils ont créé un climat où tout le monde parle dans la presse... Les joueurs qui arrivent, on les accueille pas comme il faut et on met en difficulté certains cadres. Il n'y a rien qui va alors que finalement, ils n'étaient pas si loin que ça avec une victoire contre Metz. Un club comme l'OM qui sait que c'est compliqué d'y jouer en rajoute. On a compris que c'était particulier et on nous dit que c'est particulier. Bah faites en sorte que ça soit autre chose quoi ! Qui va vouloir jouer à l'OM prochainement ? », a notamment indiqué Vikash Dhorasoo, qui ne reconnait plus grand-chose en cet Olympique de Marseille version Pablo Longoria.