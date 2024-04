Paulo Fonseca demande l'impossible à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM recherche déjà son futur entraineur, et le club apprécie toujours autant le profil de Paulo Fonseca. Toutefois, l'entraineur portugais, qui songe à prolonger au LOSC, cherche un projet sur le long terme. Pas forcément dans les habitudes du club provençal.

Avec trois défaites de rang, l’effet Jean-Louis Gasset a pris fin brutalement à l’Olympique de Marseille. Son contrat très courte durée ne sera pas prolongé, et il n’en a jamais été question malgré ses débuts convaincants, même si le peuple olympien s’est parfois imaginé avec le septuagénaire sur le banc pour encore quelques temps quand les victoires s’enchainaient. Désormais, Pablo Longoria est à la recherche, une nouvelle fois, du futur entraineur de l’OM, et un nom revient en priorité. Il s’agit de Paulo Fonseca, qui était déjà dans le viseur des dirigeants marseillais l’été dernier, quand Igor Tudor a jeté l’éponge. Mais le LOSC et son président Olivier L’étang n’avaient jamais ouvert la porte à un départ du Portugais, qui a donc continué avec Lille. Mais cet été, il sera en fin de contrat et libre de choisir son futur club. L’aubaine est parfaite pour l’OM, mais selon La Provence, les doutes sont pour le moment légitimes.

Fonseca penche pour les projets sur la durée...

Paolo Fonseca refuse de donner suite aux appels du pied du club nordiste pour prolonger, mais ne ferme pas la porte à cette issue en cas de belle fin de saison, avec un parcours européen toujours en cours, et une possible qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Le LOSC y croit en tout cas, comme l'a confié son président Olivier Letang sur RMC. « Avec Paulo, on se parle tous les jours, on a déjà parlé de ça. On s’est dit les choses. Il y a quelques semaines, j’avais évoqué l’avenir dans un entretien en disant que c’est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. On prépare la saison prochaine mais on ne veut pas en parler, pas encore. Je ne veux pas parler des cas individuels. On s’est fixé des objectifs, restons concentrés là-dessus », a livré l'ancien dirigeant du PSG.

Son nom est aussi murmuré en Angleterre, et un projet en Premier League le tente beaucoup. Et l’OM dans tout ça ? Rien n’est fait mais un petit indice lâché par le quotidien sudiste a de quoi refroidir ses adeptes. En effet, le Lusitanien privilégie les projets solides où il peut s’implanter sur le long terme, et le club marseillais est très loin de renvoyer cette image avec les entraineurs qui se succèdent à un rythme effréné. Résultat, prétextant une fin de saison musclée au sein de son club, Paulo Fonseca n’ouvre pas vraiment la porte aux discussions sur son avenir à moins de deux mois de la fin de la saison. Une attitude compréhensible mais également instructive, car les changements d’entraineurs, notamment dans un projet comme celui de l’OM où l’avenir de Gasset ne fait pas un pli, doivent se faire au plus tard au mois de juin.