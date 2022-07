Paulo Dybala proche de l'OM ? L'Argentine en parle !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Arrivé à la fin de son contrat avec la Juventus, Paulo Dybala n'a toujours signé dans un nouveau club. Si l'hypothèse de voir l'attaquant rejoindre l'OM semble dure à envisager, en Argentine, le nom de Marseille circule dans les médias.

Lorsque Paulo Dybala et la Juventus ont confirmé que leur relation allait se terminer à la fin de la saison 2021-2022 après sept années communes, il semblait évidemment que l’attaquant argentin n’aurait aucun mal à trouver un club. A l’époque, les négociations entre le joueur de 28 ans et l’Inter Milan étaient intenses et l’histoire semblait être écrite d’avance. Mais cela ne s’est pas concrétisé et après plus d’un mois de mercato, Dybala est un joueur totalement libre envoyé à Tottenham, à Naples, à Rome et même…à l’Olympique de Marseille. N’ayant pas besoin de payer un transfert, le club de Pablo Longoria pourrait offrir un joli salaire à La Joya même si ce dernier doit se montrer gourmand. En Argentine, et à quelques mois du Mondial au Qatar, on ne s’inquiète pas trop de la situation du joueur révélé à Palerme. Et ce mercredi, la presse évoque toujours le nom de l’OM dans ce dossier, avec une raison précise.

Paulo Dybala ciblé par Igor Tudor pour l'OM ?

Dans les pages sportives du très sérieux quotidien argentin Ambito, on évoque la situation de Paulo Dybala. Car s’il n’est pas Lionel Messi, il est tout de même considéré comme un des leaders de l’Albiceleste dans la perspective de la Coupe du Monde en fin d’année. Le média sud-américain évoque donc les clubs qui sont sur la liste de l’attaquant, et notamment l’AS Rome, Naples et l’Olympique de Marseille. Si à cet instant, le Napoli semble être en pole position pour faire signer Dybala, le fait qu’Igor Tudor soit devenu l’entraîneur de l’OM a fait remonter la cote du club de Pablo Longoria. « A l'horizon des possibles destinations de Dybala , l'Olympique de Marseille n'est pas écarté non plus, puisqu'Igor Tudor, le nouvel entraîneur du club français en remplacement de l'Argentin Jorge Sampaoli, connaît le natif de Laguna Larga, depuis son passage à la Juventus », fait remarquer le journal argentin. De son côté, et via les réseaux sociaux, le buteur de 28 ans montre qu'il s'entretient à bloc afin d'être prêt à rejoindre son futur club.