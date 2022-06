Officiel : Dybala quitte la Juventus Turin

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

La Juventus Turin a confirmé ce jeudi 30 juin le départ de Paulo Dybala, libre de tout contrat. Après sept ans chez les Bianconeri, l’international argentin va changer d’air. Selon la presse italienne, l’ex-attaquant de l’Udinese est en négociations très avancées avec l’Inter Milan, qui souhaite s’offrir une attaque de feu la saison prochaine avec Paulo Dybala, Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. « Les sept années ensemble n'ont pas seulement été faites de buts et de victoires, il y a eu des éclairs de talent, des soirées inoubliables et des performances d'une qualité absolue. Et pour cela nous te remercierons pour toujours. Bonne chance » écrit ce jeudi la Juventus Turin dans son communiqué officiel.