Ounahi se fait allumer dans le vestiaire de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré un talent évident, Azzedine Ounahi est terriblement inconstant depuis sa signature à l’OM en janvier 2023.

Recruté à Angers pour moins de 10 millions d’euros, Azzedine Ounahi peine à devenir le joueur qu’il devrait être sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Durant la Coupe du monde 2023, la planète football a découvert un joueur extraordinaire, capable de se hisser au niveau des meilleurs joueurs du monde à son poste. Malheureusement pour les supporters olympiens, ils ont trop peu vu le talent d’Azzedine Ounahi pour le moment.

Longuement absent ces dernières semaines en raison d’une chute à son domicile, l’international marocain a signé son grand retour à Strasbourg. Mais son entrée en jeu en deuxième mi-temps en lieu et place d’Amine Harit n’a pas amené grand-chose à l’équipe de Gennaro Gattuso. Présent ce mercredi en conférence de presse avant la cinquième journée d’Europa League contre l’Ajax Amsterdam, Pau Lopez a confié que le vestiaire de l’OM était très exigeant avec Azzedine Ounahi et attendait beaucoup plus de lui.

« Ce que je demandais à Ounahi à Strasbourg, c'est que l'équipe a besoin de lui. La manière dont il est entré dans le match, ce n'est pas la meilleure. Je suis allé m'excuser après, parce que je ne l'ai pas fait de la bonne façon » explique Pau Lopez, qui était venu invectiver Ounahi au coup de sifflet final à Strasbourg après sa très mauvaise entrée en jeu, et de poursuivre. « Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat, et c'est pour ça que je suis très exigeant avec lui. L'équipe a besoin de lui, et je pense qu'il faut qu'il donne un peu plus. Je me suis énervé, et c'est pour ça que je suis allé m'excuser après » a confié Pau Lopez qui à l’instar de ses coéquipiers attend beaucoup plus d’Azzedine Ounahi pour aider l’OM dans cette période délicate. Mais avant de penser aux autres, chaque joueur olympien devrait penser à élever son propre niveau de jeu. Car il y a beaucoup à dire, et pas uniquement sur Azzedine Ounahi depuis le début de la saison.