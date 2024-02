OM ‍: Zéro amitié, Montpellier promet l'enfer à Gasset

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OM reçoit Montpellier. Un match spécial pour Jean-Louis Gasset et Michel Der Zakarian, amis dans la vie de tous les jours.

Jean-Louis Gasset n'a eu que quelques jours pour préparer la rencontre face au Shakhtar mais l'ancien du PSG aura trouvé la bonne formule pour permettre à l'OM de rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue Europa. De quoi redonner un peu de confiance à des joueurs qui en ont cruellement besoin. Ce dimanche, Gasset retrouvera Montpellier, un club très cher à son coeur. Il retrouvera aussi son ami Michel Der Zakarian. Un match spécial donc pour les deux hommes même s'ils savent que leur club a surtout besoin de points en Ligue 1. D'ailleurs, l'entraineur héraultais ne compte faire aucun cadeau à Jean-Louis Gasset.

Michel Der Zakarian veut climatiser le Stade Vélodrome

Dans des propos rapportés par Midi Libre, Der Zakarian a en effet envoyé un message fort sur le sujet : « On a vécu pas mal de saisons ensemble. J'ai eu Jean-Louis comme coach et comme adjoint. Ce sont des gens que j'apprécie mais dimanche, il n'y aura plus d'amis, ce sera des concurrents. (...) Il va y avoir beaucoup d'ambiance mais si on fait un grand match, on va l'étouffer. Cela nous appartient, j'espère que le stade ne sera pas en feu ». Alors que Montpellier se bat pour son maintien en Ligue 1, l'OM se doit lui de se rapprocher des places européennes et d'enfin obtenir un succès à domicile en 2024 en Ligue 1. Jean-Louis Gasset, appelé comme pompier de service jusqu'à la fin de saison, est en tout cas très motivé à l'idée de remettre Marseille sur le droit chemin. Attention tout de même à Montpellier et Michel Der Zakarian, qui savent très bien à qui ils auront affaire ce dimanche.