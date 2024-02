OM ‍: Une terrible sanction en fin de saison, ce champion du monde annonce la couleur

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fait fort ce dimanche soir en mettant une claque à Montpellier. L'apport de Jean-Louis Gasset se fait déjà ressentir.

A Marseille, tout va un peu mieux depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a enchainé deux victoires de rang face au Shakhtar et Montpellier. De quoi forcément redonner le sourire aux fans et observateurs de l'OM. Cependant, la route reste encore très longue avant de pouvoir souffler. Surtout que l'objectif marseillais est clairement de finir à une place en coupe d'Europe à la fin de la saison. Pour Emmanuel Petit, inutile de s'enflammer pour Gasset et l'OM, cette petite période d'accalmie étant tout à fait normal quand un nouvel entraineur débarque dans un club.

L'OM guéri ? C'est tout le contraire

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet, refusant de tomber dans le piège de l'arrivée de Jean-Louis Gasset malgré ses bons débuts. « Quand un entraîneur arrive en cours de saison, il y a toujours une dynamique positive qui s'installe sur les deux semaines qui suivent. Il y a toujours un changement de mentalité et de comportement avec des joueurs qui jouent bien mieux. J'attends de voir ce qu'il va se passer mi-mars avec des échéances très importantes. Ils vont jouer gros. Aussi loin que ma mémoire me le permet, sur la première partie de saison, quand ils enchaînaient tous les trois jours, ils étaient cramés physiquement. Non, aujourd'hui, je ne vais pas m'enflammer et je ne suis pas spécialement convaincu que l'OM puisse attraper une place en coupe d'Europe », a notamment indiqué Manu Petit, impatient de voir comment l'OM évoluera dans les prochaines semaines quand le plus dur arrivera. Le week-end prochain en tout cas, les Phocéens auront une belle occasion d'enchainer en Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge, Clermont.