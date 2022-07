OM : Une surprise coréenne, ça c'est du Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Igor Tudor ou pas, à l'Olympique de Marseille c'est Pablo Longoria qui fait le mercato. Le patron de l'OM est le spécialiste des coups imprévisibles et cela pourrait se confirmer avec la venue d'un joueur coréen.

Ce début de mercato est celui de toutes les surprises pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Puisqu’ils étaient peu à s’attendre au départ aussi brutal de Jorge Sampaoli, et surtout à la venue rapide d’Igor Tudor pour remplacer l’entraîneur argentin. Et les premiers renforts pourraient aussi étonner le Vélodrome, même si Pablo Longoria est coutumier de ce genre choix. Même si la signature d’Isaak Touré n’appartient pas à la catégorie des surprises, celle possible de Kim Min-jae le serait nettement plus. Selon RMC, les dirigeants de l'OM se seraient penchés sur le cas du défenseur de 25 ans, international sud-coréen affirmé (40 sélections), qui a encore trois ans de contrat avec Fenerbahçe et dont la valeur est estimée à 14 millions d’euros. Rookie de l’année en 2017 dans la K-League, Kim Min-jae est arrivé en Turquie la saison passée pour 3 millions d’euros en provenance du club chinois du Beijing Guoan, et il a tout de même disputé 30 matchs de championnat avec le Fenebahçe.

Un défenseur sud-coréen à l'OM ? Oui c'est possible

Welcome to Fenerbahçe, Min Jae Kim! 💛💙 pic.twitter.com/7M9CUgIZrZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2021

Le profil de Kim Min-jae a cependant tapé dans l’œil de plusieurs clubs, et l’Olympique de Marseille ne sera pas seul à vouloir recruter le joueur sud-coréen. Rien qu’en France, le Stade Rennais serait dans la course, Bruno Genesio ayant eu le défenseur sous ses ordres lorsqu’il travaillait en Chine. Naples est également attentif à la situation de Kim Min-jae lors de ce marché des transferts. Du côté du club stambouliote, on ne communique pas sur ce sujet, même si Fenerbahçe ne refusera pas une très belle offre pour son joueur si elle arrive. Mais l'hypothèse d'un prêt est à oublier, ce qui pourrait calmer les ardeurs de l'OM.