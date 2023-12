OM ‍: Une défense horrible, Gattuso se fait secouer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Jeudi soir en Ligue Europa, l'OM s'en est sorti sur le fil face à l'Ajax. Une victoire 4 buts à 3 encore très loin de rassurer tout le monde parmi les observateurs.

L'OM verra au minimum les 16e de finale de la Ligue Europa après sa victoire face à l'Ajax jeudi soir au Stade Vélodrome. Une victoire 4 buts à 3 qui a le mérite de redonner un peu confiance au collectif de Gennaro Gattuso, alarmant en Ligue 1. D'ailleurs, les difficultés défensives éprouvées par les Phocéens depuis quelque temps commencent à sérieusement inquiéter les fans et les observateurs de l'OM. Ce n'est pas Eric Di Meco qui dira le contraire, lui qui n'est pas contre un changement de système, avec plus de deux défenseurs centraux.

Gattuso invité à ouvrir les yeux

Lors d'une intervention sur RMC, le consultant a en effet poussé un coup de gueule et invité Gennaro Gattuso à se remettre en question. « Les difficultés en défense centrale sont récurrentes. Je suis désolé de revenir constamment sur ce point, mais le système à deux défenseurs centraux n'est pas une solution pour l'OM. Je ne comprends pas. Peu importe si on est entraîneur avec des convictions, des dispositifs préférés, ou une vision idéale du jeu, à un certain moment, il faut évaluer son effectif. Tant que nous encaisserons des buts de cette manière, et avec ces latéraux, pourquoi ne pas essayer de jouer avec trois défenseurs centraux et de renforcer les côtés !? Cela me rend fou quand je vois l'attaquant adverse agir de cette façon dans la surface », a notamment indiqué Eric Di Meco, qui sait que l'OM ne pourra rien espérer de bon cette saison si ces problèmes défensifs ne sont pas vite réglés. Contre le Stade Rennais puis l'OL, Gattuso aura l'occasion de rectifier le tir dans le domaine, sous peine de connaitre encore une fois une énorme désillusion.