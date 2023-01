OM : Un prodige espagnol fait chavirer Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un second milieu offensif, après avoir recruté Ruslan Malinovskyi, l’OM scrute les divisions inférieures pour trouver la perle rare.

Après avoir frappé un grand coup en recrutant Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame, les dirigeants de l’Olympique de Marseille espèrent recruter un second milieu offensif durant ce mercato hivernal. Mais cette fois, Pablo Longoria n’a pas l’intention d’investir 10 millions d’euros sur le marché des transferts, comme il l’a fait pour déloger Ruslan Malinovskyi de l’Atalanta Bergame. En effet, le président marseillais est plutôt dans l’optique de dénicher un jeune joueur à fort potentiel et potentiellement revendable à l’avenir. Dans cette optique, Pablo Longoria et les dirigeants de l’OM visent Alberto Moleiro, dont les prestations avec Las Palmas en deuxième division espagnole n’ont pas échappé au board olympien. Le problème pour Marseille, c’est que de nombreux cadors européens ont également remarqué le jeune milieu offensif de 19 ans.

Alberto Moleiro dans le viseur de Longoria ?

A en croire les informations d’Alex Luna, journaliste pour le Mundo Deportivo, l’Olympique de Marseille fait partie d’une longue liste de prétendants d’Alberto Moleiro. Des cadors de la Premier League sont par exemple sur le dossier : Aston Villa mais également Liverpool. Autre difficulté pour l’OM, le montant de la clause libératoire de l’international espoirs espagnol (2 sélections), qui s’élève à 30 millions d’euros. Autant dire que si Pablo Longoria pensait tenir un bon prospect à moindre coût, c’est raté. Il y a déjà du monde sur Alberto Moleiro et son club de Las Palmas, conscient de la pépite qu’elle détient, n’a pas l’intention de brader son meneur de jeu. Reste à voir si malgré la belle cote d’Alberto Moleiro sur le marché des transferts, Pablo Longoria continuera de creuser ce dossier ou si le président de l’Olympique de Marseille passera à autre chose. Un autre scénario est possible à l’OM, celui d’un mercato d’ores et déjà clos après le recrutement de Malinovskyi en raison des retours en grande forme de Payet mais surtout d’Ünder.