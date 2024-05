OM ‍: Un nouveau club racheté, McCourt voit plus grand

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Longtemps critiqué pour la gestion de ses jeunes, l’Olympique de Marseille tente de favoriser la progression de ses purs produits. Le propriétaire Frank McCourt contribue au projet et prévoit de s’offrir un club satellite.

Contrairement à d’autres pensionnaires de Ligue 1 comme l’Olympique Lyonnais ou le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille n’est pas vraiment réputé pour la qualité de son centre de formation. Les éléments issus du vivier marseillais parviennent rarement à s’installer confortablement dans le groupe professionnel. La tendance devrait néanmoins changer si l’on en croit la direction.

McCourt va investir pour les jeunes

Les jeunes font effectivement partie du projet présenté par le président Pablo Longoria. Et le propriétaire Frank McCourt compte bien le soutenir, peut-être avec le rachat d’un club satellite. « On doit progresser notamment sur les infrastructures, générer plus de revenus, a expliqué l’Américain à La Provence. Le centre de formation a besoin d’investissements, nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite, qui permettrait de contribuer au développement de nos futurs talents, pour les garder et les voir s’épanouir. »

Là encore, l’homme d’affaires montre qu’il se projette sur le long terme à l’Olympique de Marseille. Après son nouveau démenti dans le Journal du Dimanche, Frank McCourt a détaillé les raisons de son refus de vendre le club phocéen. « Je le garde pour les mêmes raisons qui ont fait que je l'ai acheté : j'adore le sport, l'OM est l'un des plus grands clubs en Europe, le football européen est le meilleur sport au monde et Marseille est une grande ville qui, comme Boston aux Etats-Unis, adore le sport. Elle est très passionnée », a-t-il répondu.

Vente OM : McCourt avoue « rire » de l'Arabie Saoudite https://t.co/DnzN2R2p9k — Foot01.com (@Foot01_com) May 29, 2024

« Ce club a un héritage, il est légendaire. Pour moi, c'est donc une joie. J'adore l'OM, j'adore cette ville. Rien ne me rend plus heureux que d'assister à un match de football ici. Ma promesse est toujours la même : faire grandir ce club et le remettre à sa place. C'est un projet à long terme. Je suis heureux des fondations que nous avons pu mettre en place. (...) Cela peut paraître drôle à l'extérieur, mais j'ai toujours la même réponse : le club n'est pas à vendre. Et ce, même si ça revient toujours dans les conversations des gens », a conclu Frank McCourt.