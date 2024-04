OM ‍: Un journaliste dénonce « ‍le pire OM de l’histoire ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille s'est incliné (2-1) face à Benfica, mais l'OM est encore en position de se qualifier pour le dernier carré de l'Europa League. Pourtant, l'équipe de Jean-Louis Gasset a frôlé le précipice.

Les clubs français ont réalisé un triste grand chelem cette semaine, puisque les trois formations tricolores engagées dans les compétitions européennes ont perdu. En déplacement à Lisbonne pour y affronter Benfica, le club phocéen est reparti du Portugal avec une défaite qui n'hypothèque pas définitivement sa qualification pour une demi-finale de la C3. Cependant, le score peut paraître flatteur pour l'Olympique de Marseille qui a tout de même vacillé avant le but salvateur de Pierre-Emerick Aubameyang. Après une nouvelle prestation très médiocre, et une nouvelle défaite, la cinquième consécutive après celles à Villarreal, puis contre Rennes, le PSG et Lille, Philippe Sanfourche estime que l'on voit là les limites de l'effectif de l'Olympique de Marseille et il dénonce la faiblesse de cet effectif concocté par Pablo Longoria.

L'OM n'a pas eu un incroyable talent contre Benfica

Dans L'Equipe du Soir, le journaliste a rendu une copie très violente à l'encontre de l'équipe actuelle de l'OM. « Je crois que l’OM sur sa prestation contre Benfica pouvait en prendre 3, il y aurait eu 3-0, cela aurait été tout à fait logique. L’OM n’a rien montré, pendant 60 minutes, ils n’ont pas été capables d’aligner deux passes, on a un déchet technique qui est hallucinant à ce niveau-là et que je n’ai jamais vu dans l’histoire de ce club. Que ce soit Harit ou Ndiaye, dont on a l’impression qu’il est claqué alors que ça fait cinq minutes qu’il est rentré. Même Veretout n’a pas été bon alors que c’est une valeur sûre. Pour moi, le niveau technique de Marseille était affligeant (…) Ce n’était pas un grand match et Benfica n’a pas été flamboyant en plus. La saison de l’OM, c’est de pire en pire, plus elle avance et plus elle démontre les carences, même s’il y a effectivement des absences notables. Mais à part Veretout et Aubameyang, il y a tellement de carences techniques dans cette équipe, c’est incroyable », a fait remarquer Philippe Sanfourche après ce match au Portugal. En attendant, l'Olympique de Marseille a tout de même intérêt à se refaire une santé dimanche soir au Vélodrome contre Nice avant la réception de Benfica jeudi prochain.