OM : Un joueur mystère arrive, il ne sera pas seul

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM a connu une brutale accélération avec la concrétisation des dossiers Luis Suarez, Ruben Blanco et Jonathan Clauss.

Après s’être déjà attaché les services de Samuel Gigot, de Chancel Mbemba et d’Isaak Touré, l’Olympique de Marseille va prochainement officialiser ses trois nouvelles recrues et ainsi porter à six le nombre de joueurs recrutés cet été. Pablo Longoria, qui avait promis cinq à huit nouveaux joueurs en conférence de presse il y a quelques semaines, va tenir sa promesse. Et pour cause, l’OM vise encore -au minimum- deux recrues lors de ce mercato estival : un milieu défensif pour compenser le départ de Boubacar Kamara et un piston gauche. Au milieu de terrain, L’Equipe confirme ce mercredi que Jordan Veretout est la priorité. Tandis que le quotidien national détaille que les négociations avancent trop lentement aux yeux de l’OM, qui veut accélérer les discussions avec la Roma, la presse italienne est plus chaude. Il Messaggero dévoile que des contacts sont en cours entre les deux clubs et que les négociations sont « très chaudes » et pourraient vite aboutir à un accord pour le transfert de l’ancien Nantais vers l’OM.

Au poste de piston gauche, la priorité de Pablo Longoria se nomme, depuis plusieurs jours, Nuno Tavares. Remplaçant aux yeux de Mikel Arteta à Arsenal, le Portugais de 23 ans ne montre pas un emballement démesuré à l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille. Il était pourtant sur le point de rejoindre le club phocéen la semaine dernière mais depuis, Mikel Arteta l’a embarqué pour la tournée des Gunners aux Etats-Unis et le joueur n’est plus aussi certain de vouloir rejoindre l’OM. Face aux hésitations de Nuno Tavares, l’état-major olympien -Pablo Longoria en tête- a activé une autre piste. L’identité du joueur ciblé en cas d’échec dans les négociations pour Nuno Tavares n’a pas filtré, mais Marseille ne veut pas perdre de temps ni se retrouver à court de solution, raison pour laquelle un plan B a été activé. Reste maintenant à voir quelle piste se concrétisera à gauche pour l’OM, qui compte toujours deux joueurs à ce poste au sein de son effectif : Sead Kolasinac et Jordan Amavi. A priori, l’un d’entre eux devrait partir mais il ne sera pas simple de leur trouver une porte de sortie cet été.