OM : Un départ entériné, Marseille ne va pas s’enrichir

La signature de Yuto Nagatomo a mis un terme à certaines interrogations pour André Villas-Boas en cette période de mercato.

Durant plusieurs semaines, la situation de Christopher Rocchia n’était pas vraiment limpide. En effet, le coach portugais hésitait sérieusement à en faire la doublure de Jordan Amavi pour la saison à venir. Mais le joueur formé à Marseille, prêté à Sochaux la saison dernière, s’est blessé au genou et n’a pas été disponible durant la préparation. Ne préférant prendre aucun risque et confronté à un réel doute quant au niveau de Rocchia, AVB a pris la décision de miser sur un joueur d’expérience en la personne de Nagatomo, 122 sélections avec le Japon. Cette arrivée est synonyme de départ pour Christopher Rocchia, comme l’a confirmé son entourage à Foot Mercato.

« Contrairement à ce qu'il s'est dit, Christopher n'a jamais fait partie d'une liste d'indésirables. Il était apprécié par André Villas-Boas mais malheureusement, sa blessure contractée début juillet a tronqué sa préparation. Dès lors, il n'a pas pu avoir sa chance durant les amicaux avec l'OM. Marseille a préféré miser sur un élément d'expérience plutôt que Christo. Il n'éprouve aucune rancœur et n'en veut à personne. Maintenant que la situation est clarifiée, il peut tourner la page et se concentrer sur un nouveau challenge et revenir à son idée première, grappiller du temps de jeu et faire une nouvelle saison pleine comme celle qu'il a pu réaliser à Sochaux. Il a déjà quelques pistes » indique-t-on dans l’entourage du défenseur de 22 ans. Auteur d’une saison solide dans le Doubs l’an passé, Rocchia, qui partira certainement pour moins de 2 ME, intéresse Saint-Etienne, Troyes, Lucerne et Heerenveen. De quoi rebondir loin de Marseille, où il n’aura jamais réellement eu sa chance.