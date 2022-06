OM : Un défenseur surprise pour virer Lirola

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En quête de renforts à tous les postes ou presque lors de ce marché des transferts estival, l’Olympique de Marseille n’exclut pas la possibilité de recruter au poste de latéral droit.

Si Pablo Longoria doit répondre à plusieurs demandes de Jorge Sampaoli, qui souhaite un effectif complet en qualité et en quantité pour briller en Ligue des Champions la saison prochaine, le président de l’OM sait qu’il va devoir recruter des latéraux. Si l’urgence absolue se trouve plutôt à gauche, sachant que Sead Kolasinac n’a pas répondu aux attentes et que Luan Peres veut retrouver l’axe, Marseille pense aussi à faire venir un latéral droit. Et selon les informations de Fabrice Hawkins, la direction sportive de Marseille a notamment coché le nom de Kevin Mbabu. « L’OM pourrait se renforcer au poste d’arrière droit. La cellule de recrutement regarde les opportunités et a coché le nom de Kevin Mbabu. Marseille n’a pas fait d’offre à Wolfsbourg pour le moment », lance le spécialiste du mercato sur son compte Twitter.

Kevin Mbabu, futur concurrent de Lirola ?

🔵⚪️ L’OM pourrait se renforcer au poste d’arrière droit. La cellule de recrutement regarde les opportunités et a coché le nom de Kevin Mbabu. Marseille n’a pas fait d’offre à Wolfsbourg pour le moment. pic.twitter.com/8VzsBVxlA6 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 19, 2022

Une information pas si étonnante que cela, sachant que l’OM va devoir trouver une solution pour donner de la concurrence à Pol Lirola. Recruté l’année dernière contre un chèque de 6,5 millions d’euros en provenance de la Fiorentina, le défenseur espagnol a déçu tous les suiveurs du club phocéen lors du dernier exercice. Plus vraiment au niveau qui était le sien lors de son prêt de six mois en 2020-2021, le joueur de 24 ans a perdu la confiance de son coach. C’est donc pour cette raison que l’OM s’intéresse notamment à Kevin Mbabu. Arrivé à Wolfsbourg en provenance des Young Boys de Berne en 2019, l'international suisse sort d’une saison correcte en Bundesliga et en Ligue des Champions. Estimé à 9 millions d’euros sur le mercato, Mbabu est en tout cas une piste alléchante et abordable pour l’OM.