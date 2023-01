OM : Tudor a créé des monstres, c'est totalement assumé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'OM reçoit le Stade Rennais en seizièmes de finale de la Coupe de France. Un match qui s'annonce compliqué pour les Phocéens malgré leur bonne dynamique.

L'OM et le Stade Rennais n'ont pas eu de chance au tirage au sort pour leur seizième de finale de Coupe de France. Les deux clubs, très ambitieux cette saison, s'affronteront ce vendredi soir au Stade Vélodrome. Les Phocéens sont dans une très belle forme en ce début d'année 2023 quand les Bretons viennent tout juste de battre le PSG en Ligue 1. Cependant, Bruno Genesio devra faire sans certains joueurs majeurs, comme Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo ou encore Steve Mandanda. Et cela pourrait se payer cash face à un OM joueur mais également très présent physiquement. Cet aspect du jeu a été souhaité par Igor Tudor, afin de prendre le dessus sur ses adversaires.

Tudor assume sa philosophie à l'OM

🔵 "Ramener un trophée à la maison pour les supporters marseillais, c'est quelque chose de très important", a déclaré Igor Tudor interrogé sur sa préférence entre finir sur le podium de la Ligue 1 et remporter la coupe de France#OM #TeamOM pic.twitter.com/0rg2X1gkH4 — La Provence OM (@OMLaProvence) January 19, 2023

Igor Tudor est un entraineur très exigeant envers ses joueurs et qui souhaite que ces derniers puissent enchainer les rencontres tout en se montrant physiquement à la hauteur. Cela n'a pas toujours été le cas mais depuis que l'OM n'est plus en Ligue des champions, l'équilibre a été trouvé. A ce sujet, Igor Tudor a répondu à une question ce jeudi en conférence de presse. S'il admet que le physique est important, il jure également que ce n'est pas ce qui est le plus travaillé à l'entraînement. « C’est un composant seulement, ce qui est important, c’est d’être meilleur que les adversaires dans l’ensemble. il y a beaucoup d’aspects sur lesquels on travaille que ce soit sur la structure, la récupération, l’agressivité sur les ballons perdus ou être compact en défense quand on joue un peu plus bas sans oublier la qualité des joueurs. L’objectif est d’être meilleur que l’adversaire en majorité », a notamment indiqué Igor Tudor, qui réalise un très bon travail en Ligue 1 depuis sa prise en main de l'OM. Les Phocéens espèrent réaliser de grandes choses en cette fin de saison, avec en tête l'idée de remporter la Coupe de France et de pourquoi pas, avoir un très belle surprise en championnat à l'issue de la saison.