OM ‍: Trois joueurs ont le niveau, Riolo balance des noms

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille sort d'une dure semaine, et la défaite de dimanche à Rennes (2-0) a ramené le club phocéen à la réalité. Pour Daniel Riolo, l'OM doit faire face à la réalité de son effectif.

Après la grosse frayeur de jeudi soir à Villarreal en Europa League, l'Olympique de Marseille est tombé face au Stade Rennais, et la trêve internationale arrive au meilleur moment pour l'équipe de Jean-Louis Gasset afin de souffler un peu et de se refaire une santé morale. Mais il n'empêche que face au club breton, l'effectif phocéen a montré ses limites actuelles. Après la défaite au Roazhon Park, Daniel Riolo n'a pas été tendre avec certains joueurs de l'OM dont il estime qu'ils montrent leurs limites. Sans même évoquer le cas de son « ami » Moumbagna, le journaliste de RMC a balancé quelques gifles lors de l'After, faisant remarquer que, selon lui, l'entraîneur marseillais n'avait pas un effectif au niveau des ambitions de Pablo Longoria. Et notre confrère de donner deux noms parmi d'autres.

L'OM a trop de joueurs limités

Revenant sur la performance marseillaise à Rennes, et plus globalement sur la saison en cours, Daniel Riolo ne voit pas grand monde capable de ramener l'Olympique de Marseille vers le podium de la Ligue 1 d'ici à la fin de la saison. « Alors oui Aumabeyang, Clauss et Mbemba peuvent faire la différence, mais après ça commence à devenir compliqué (…) Ismaïla Sarr, pour moi ce joueur, c'est deuxième partie de tableau, basta. Lui, il ne réussit jamais une saison entière, et pour moi, ceux qui ne font jamais une saison entière, ce ne sont pas des grands joueurs. Quand tu es seulement bon de septembre à décembre, il y a un problème. Quand tu reviens de Noël et que tu as mal digéré la dinde, c’est pas bon. Il y a beaucoup de joueurs limités dans l’effectif de l’OM. Amine Harit est dans la catégorie un peu au-dessus, il a des fulgurances, mais ce ne sera jamais un grand joueur. On l’aime, mais qu’on ne me dise pas que c’est un grand joueur », a lancé le journaliste de RMC, qui constate comme tout le monde que depuis le début de la saison, l'OM ne sait pas voyager (16e au classement à l'extérieur), ce qui est forcément un signe qui ne trompe pas sur le vrai niveau de l'effectif.