OM-Shaktar ‍: Longoria et McCourt vont prendre cher au Vélodrome

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré la crise, les supporters de l’OM seront au rendez-vous jeudi soir pour le barrage retour de l’Europa League contre le Shaktar Donetsk, qui se disputera dans un Vélodrome bondé.

Distancé en championnat, l’Olympique de Marseille mise beaucoup sur l’Europa League pour sauver sa fin de saison. Pour la première de Jean-Louis Gasset à la tête de l’équipe, les Olympiens espèrent réaliser un match plein afin de se qualifier en huitièmes de finale de coupe d’Europe, une semaine après le match nul (2-2) contre les Ukrainiens à Hambourg. En dépit de la crise de résultats traversée par l’OM, les supporters seront présents au rendez-vous puisque le Vélodrome sera garni par plus de 62.000 supporters ce jeudi soir. Les joueurs marseillais seront sans doute encouragés s’ils parviennent à emballer la rencontre, mais les contestations seront également nombreuses.

Certains joueurs risquent d'en prendre pour leur grade, mais ce ne seront pas les cibles principales des groupes de supporters de l’Olympique de Marseille selon L’Equipe. Le quotidien national dévoile dans son édition du jour que les virages « promettent un accueil bruyant à coups de slogans et de banderoles » et deux personnalités auront la primeur des supporters : le propriétaire absent Frank McCourt et le président Pablo Longoria. C’est donc dans un contexte particulier que Jean-Louis Gasset va tenter de relancer cet OM malade et en total manque de confiance. Pour tenter de renverser la vapeur, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire va écouter ses cadres et revenir au 3-5-2 qui a fait les succès de l’OM cette saison de novembre à fin décembre. « On peut tout renverser en 72 heures » expliquait Jean-Louis Gasset en conférence de presse, en faisant référence à ce match d’Europa League et à la réception de Montpellier dimanche au Vélodrome. Il faudra bien deux victoires pour calmer la grogne du Vélodrome à l’encontre des dirigeants olympiens.