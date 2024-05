OM ‍: Sergio Conceiçao, ça sent la mauvaise nouvelle ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Toujours en quête d'un entraîneur pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille a abandonné la piste Paulo Fonseca et s'est tourné vers Sergio Conceiçao. Mais là encore, l'OM pourrait se faire climatiser.

Pablo Longoria et tout l'état-major de l'Olympique de Marseille avaient fait le déplacement à Lille où ils ont assisté à la victoire de l'OM en finale de la Coupe Gambardella, mais le téléphone du président phocéen a tout de même chauffé tout l'après-midi. Car Longoria n'en démord pas, il veut annoncer le nom du nouvel entraîneur de Marseille avant le début du mois de juin, ce qui lui laisse donc une toute petite semaine. Sur ses tablettes, le nom de Paulo Fonseca, son choix numéro 1, est déjà effacé, le technicien lillois ayant choisi l'AC Milan. C'est désormais le nom de l'entraîneur du FC Porto, Sergio Conceiçao, est qui la tête de liste numéro 1 pour succéder à Jean-Louis Gasset. Mais là encore, il y a gros problème pour l'Olympique de Marseille et il est presque similaire à celui déjà vécu à Paulo Fonseca.

L'OM n'est pas européen, c'est une catastrophe

Car, à quelques heures de la finale de la Coupe du Portugal entre Porto et le Sporting, le technicien portugais de 49 ans se pose une vraie question par rapport à la proposition de l'Olympique de Marseille. Un peu la même que Paulo Fonseca, à savoir s'il est vraiment judicieux de rejoindre un club qui ne participera pas à une compétition européenne la saison prochaine, et qui traverse à un rythme très régulier des crises qui aboutissent toujours à la même chose, à savoir le licenciement de l'entraîneur. « Un nom huppé qui préfère re­joindre un grand d'Europe plutôt qu'un club qui n'a même pas été capable de se qualifier pour la Li­gue Europa Conférence? C'est un résumé des contraintes de l'OM, qui doit composer avec un pou­voir d'attraction réduit par l'ab­sence de compétition europé­enne et par le niveau de l'effectif actuel, qui ne fait rêver personne. Alors que sa personnalité et ses faits d'armes à Nantes et au FC Porto plaisent à Marseille, Sergio Con­ceiçao est sur la même ligne : il regarde avant tout les clubs qui participent à la Ligue des cham­pions, car il a l'ambition de la remporter », explique Anthony Clément dans L'Equipe. De quoi forcément inquiéter l'Olympique de Marseille, même si Pablo Longoria a des plans C et D qui seraient Franck Haise et Matias Almeyda, l'entraîneur de l'AEK Athènes.