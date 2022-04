OM : Sampaoli prend cher, sa bourde ne passe pas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche, Jorge Sampaoli a surpris tout le monde en choisissant Pau Lopez pour garder les buts de l’OM contre le PSG plutôt que Steve Mandanda.

La décision de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a surpris tout le monde dans la mesure où Steve Mandanda venait d’enchainer trois matchs : la double confrontation face au PAOK Salonique et le match contre Montpellier en Ligue 1. Durant ces trois matchs, le capitaine de l’OM avait affiché une grande sérénité et un très bon niveau, lequel lui avait permis d’encaisser un seul petit but. En ce sens, la titularisation de Pau Lopez a surpris les supporters de l’OM ainsi que les observateurs. Manque de chance, le gardien espagnol s’est rendu coupable d’une erreur lors de sa sortie aux devants de Neymar sur l’ouverture du score du PSG contre Marseille dimanche soir. Pour le consultant Rolland Courbis, l’entraineur marseillais Jorge Sampaoli a clairement fait une belle bourde en remettant Steve Mandanda sur le banc contre Paris.

Mandanda sur le banc, un choix polémique

« Quand on voit à quel point il est difficile de marquer un but à (Steve) Mandanda en ce moment et qu'il ne termine pas cette série avec le Classique… Compte tenu du professionnalisme de Steve, de ses prestations, remettre un Pau Lopez qui donne l'impression d'avoir baissé de niveau sur ses derniers matchs. Effectivement, c'est un gardien qui sort jusqu'au rond central, mais sur ses dernières sorties, ce n'est pas tout à fait ça » a analysé Rolland Courbis, qui ne comprend pas le choix de Jorge Sampaoli. Il faut dire que Steve Mandanda avait réalisé un match exceptionnel contre le PAOK Salonique trois jours plus tôt en Europa Conférence League. Déterminant contre les Grecs, le capitaine de l’OM pensait bien enchainer avec une titularisation contre le PSG. Ce ne fut pas le cas et cela alimente logiquement les débats après la défaite de l’OM. Reste maintenant à voir qui gardera les buts de l’Olympique de Marseille contre Nantes mercredi soir au Vélodrome…