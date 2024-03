OM ‍: Sa prolongation incertaine, Veretout est en plein doute

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2025, Jordan Veretout possède une option pour une année supplémentaire. Ce bonus dépend de ses performances la saison prochaine. Mais en attendant, le milieu de terrain n’est sûr de rien.

Qu’importe l’identité de l’entraîneur, Jordan Veretout ne change pas de statut à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain reste un cadre dont les coachs ont bien du mal à se passer. Contrairement à d’autres, l’international français n’est pas le genre de joueur que l’on pousse vers la sortie à cause de son comportement. Il n’empêche que Jordan Veretout n’est sûr de rien concernant son avenir.

La condition de l'option

Son contrat qui expire en 2025 contient une clause pour une année supplémentaire. Mais ce bonus ne sera activable qu’en fonction de ses performances la saison prochaine. « C'est une option d'un commun accord, a expliqué l’ancien joueur du FC Nantes au Phocéen. Si je joue 50% des matchs, j'aurai l'option obligatoire pour une quatrième saison à l'OM. J'espère pouvoir atteindre les 50%, ainsi je resterai ici. » A priori, Jordan Veretout n’a pas trop à s’inquiéter pour son temps de jeu. Lui qui n’hésite pas à se rendre disponible même en cas de petits pépins physiques.

La fiabilité de Jordan Veretout dans les grands rdv de l’OM depuis qu’il est arrivé. Tous les gros matchs européen, il a toujours répondu présent. Il a vraiment ce niveau là dans les crampons. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) March 7, 2024

« Oui, je pense que d'une part, ce sont mes valeurs. Ensuite, je pense que dans la vie, il faut se faire mal, surtout dans des périodes où c'est compliqué. Je pense que quand on peut se permettre de se reposer et de se soigner au mieux, c'est le top pour un joueur. Il y avait un certain nombre de blessés, des joueurs qui étaient sur le flanc, le coach avait besoin d'eux. Après, ce sont des discussions que nous avons avec le staff, mais dès lors que je suis sur le terrain, c'est que je suis apte. Et voilà, je n'ai pas à me plaindre de mes blessures. Si j'étais sur le terrain, c'est que je pouvais l'être, et puis on essaie de corriger cela durant la semaine pour que ça aille au mieux le week-end », a confié le Marseillais sur sa mentalité irréprochable.