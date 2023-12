OM ‍: Sa cheville dans un sale état, Correa hallucine

Dans : OM.

Coupable d’un tacle dangereux sur Joaquin Correa jeudi, Steven Berghuis ne comprend pas son exclusion lors du match de Ligue Europa perdu à Marseille (4-3). Le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam a fait part de son incompréhension à l’Argentin qui s’est agacé sur les réseaux sociaux.

Au vu des images, l’Olympique de Marseille peut craindre une blessure à la cheville pour Joaquin Correa. L’ailier marseillais, victime d’un tacle dangereux de Steven Berghuis jeudi, a dû demander le changement quelques minutes plus tard. Preuve que l’arbitre appelé par la VAR a pris la bonne décision en annulant son carton jaune au profit d’un rouge direct contre le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam. L’auteur de ce vilain geste a pourtant contesté à plusieurs reprises.

Le Néerlandais a commencé par se plaindre auprès de l’arbitre sur le terrain, avant d’exprimer son incompréhension devant les médias. « Je viens de le revoir. Je ne pense pas que ce soit un carton rouge, j'ai même des doutes sur le jaune, a osé Steven Berghuis après la rencontre de Ligue Europa. Je prends le ballon et je finis par entrer en contact avec lui. Je fais un tacle pour arrêter un ailier, je l'utilise normalement et j'emporte l'autre jambe avec moi. Tout le monde était étonné. » Choqué, l’international néerlandais est même allé s’entretenir avec Joaquin Correa.

La menace de Correa

Mais dans leur échange, le joueur de l’Ajax Amsterdam n’a pas jugé nécessaire de présenter ses excuses. D’où la colère de l’Argentin sur le réseau social Instagram. « Je ne te connais pas, mais tu as eu le culot de venir me parler après le match et de me dire que ce n’était rien, au lieu de t’excuser ou de te préoccuper de mon état, a réagi le renfort estival de l’OM ce vendredi. Entre collègues, le respect et les codes de conduite passent avant tout ! On se verra bientôt ! » Que les supporters marseillais se rassurent, Joaquin Correa a bien du caractère.