OM : Riolo dénonce l’erreur n°1 de Longoria au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OM a réalisé une belle première mi-temps contre l’OL avant de baisser le pied mais a tout de même retrouvé le goût de la victoire (1-0).

Très entreprenants en première mi-temps, l’Olympique de Marseille a marqué un seul but, par l’intermédiaire de Samuel Gigot sur corner. Les centres et les combinaisons dans la surface de réparation d’Anthony Lopes n’ont pourtant pas manqué mais ni Alexis Sanchez, ni Cengiz Ünder, ni Amine Harit n’ont été assez efficaces pour inscrire un but qui aurait mis l’OL définitivement sous l’eau. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a évoqué ce qu’il considère comme un match très correct de l’OM. Plutôt élogieux envers Marseille, le journaliste de RMC a toutefois estimé qu’il manquait un numéro neuf d’envergure à cette équipe. Car si Daniel Riolo apprécie beaucoup Alexis Sanchez, il trouve le Chilien trop esseulé devant comme ce fut une nouvelle fois le cas face à l’OL dimanche soir au Vélodrome.

L'OM trop inefficace, il manque un buteur

« La situation était tendue à l’OM car à Marseille ça devient très vite tendu, mais si on regarde la période actuelle, tu n’as jamais eu un OM qui s’est fait promener, tu n’as jamais eu un OM qui n’a pas répondu présent sur l’état d’esprit. C’est difficile, car les joueurs donnent tout à chaque match. Alors tu peux critiquer un ou deux choix de Tudor, il y a évidemment quelques reproches à lui adresser. Ce soir si l’OM à un numéro 9 avec les occasions qu’ils ont en première période il y a beaucoup mieux à faire. Ils provoquent des situations, l’OM créer des choses. On peut critiquer Marseille, mais il y a un club en face qui a plus d’argent où c’est le néant total » a analysé Daniel Riolo, pour qui Pablo Longoria a sans doute fait une double boulette fatale cet été en vendant Arkadiusz Milik à la Juventus Turin et en le remplaçant par Luis Suarez, très décevant depuis son arrivée à Marseille en dépit d’un transfert à 10 millions d’euros en provenance de Grenade en Espagne.