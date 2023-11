OM ‍: Premier dossier de Benatia, il s’attaque au PSG

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Medhi Benatia, qui sera le futur conseiller sportif de l’OM, est déjà au travail. Le Marocain a même flashé sur une pépite de Ligue 1.

Rien ne va plus pour l'OM en Ligue 1. La nouvelle contre-performance à Strasbourg ce vendredi a enfoncé un peu plus les Marseillais, désormais bien englués dans le ventre mou du championnat. Pablo Longoria espère qu'un électrochoc arrivera rapidement. Et ce passera peut-être par l'arrivée de Medhi Benatia. L'ancien joueur de la Juventus sera chargé d'être le nouveau conseiller spécial de Pablo Longoria, comme le faisait il y a peu Javier Ribalta. Le prochain marché des transferts hivernal sera des plus importants sur la Canebière afin de renforcer l'effectif avec des joueurs pouvant apporter une vraie plus-value à l'effectif de Gennaro Gattuso. Et Benatia a déjà une belle idée en tête.

Yoro, Benatia est un grand fan

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, l'ancien défenseur est revenu sur l'actualité de la Juve, tout en affichant son amour pour Leny Yoro, qui brille sous les couleurs du LOSC : « Des défenseurs ? J’ai l’impression que la Juve suit Djaló, mais à Lille j’ai un faible pour un autre joueur : Leny Yoro ». Le crack de 18 ans est un joueur très courtisé qui pourrait bien échapper à Lille dès l'été prochain, voire cet hiver en cas de très belle offre. Outre l'OM, le PSG suite aussi avec attention le profil de Leny Yoro. Si Medhi Benatia veut rafler la mise dans ce dossier pour l'OM, il devra donc se défaire de la concurrence de Luis Campos et du Paris Saint-Germain. Assurément un grand défi pour le Marocain, dont le travail sera scruté avec attention par des fans phocéens inquiets par la situation autour de leur équipe. En fin de contrat en juin 2025, Leny Yoro est estimé à près de 20 millions d'euros.