OM : Payet bouscule Longoria en plein mercato

Par Adrien Barbet

Pour son retour en Ligue 1 après la trêve internationale, l'OM a frappé fort avec une écrasante victoire (6-1) contre Toulouse. Néanmoins, malgré le succès, Dimitri Payet demande des renforts dans le secteur offensif pour la fin de la saison.

L'OM termine bien l'année 2022 avec un succès retentissant qui permet aux joueurs d'Igor Tudor de remonter sur le podium de la Ligue 1. Un carton offensif et une victoire qui va faire du bien à l'effectif qui a connu de grosses désillusions ces derniers mois. Avec les départs des attaquants Arkadiusz Milik et Luis Suarez, l'OM a cruellement besoin de recruter des joueurs sur le front de l'attaque. Marseille a pour le moment inscrit 32 buts en 16 matchs disputés de championnat. Igor Tudor avait déjà envoyé un message à sa direction avant la réception de Toulouse. Après la victoire contre les Violets, c'est au tour de Dimitri Payet, cadre de la formation phocéenne, de demander des renforts à Pablo Longoria, notamment dans un secteur bien précis.

Payet alerte Pablo Longoria sur le mercato

« Comme l'a dit le coach, on a perdu pas mal de joueurs offensivement. Si on veut atteindre les objectifs fixés pour la seconde partie de saison, il faudra renforcer ce secteur-là » a déclaré le joueur de 35 ans en zone mixte, buteur contre Toulouse. Le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes et l'OM est déjà présent sur plusieurs dossiers. Les Phocéens souhaitent enrôler des joueurs offensifs comme Andy Delort ou Marcus Thuram. Que ce soit Payet ou l'entraîneur marseillais, tous demandent à Longoria et à la direction olympienne de renforcer l'équipe. Marseille a l'objectif de terminer la saison sur le podium en championnat et de remporter la Coupe de France. Pour parvenir à ces objectifs, l'OM doit impérativement recruter. Reste à savoir si des joueurs vont venir renforcer l'effectif dans les prochaines semaines.