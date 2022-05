OM : Pau Lopez victime de Mandanda, le choix de Sampaoli expliqué

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Longtemps remplaçant au profit de Pau Lopez cette saison, Steve Mandanda est de nouveau le titulaire de Jorge Sampaoli dans les buts de l’OM.

Titulaire en coupe d’Europe lors de la seconde partie de saison, Steve Mandanda a particulièrement brillé en Europa Conférence League avec l’Olympique de Marseille. Les bonnes prestations du capitaine phocéen ont immiscé le doute dans l’esprit de Jorge Sampaoli, lequel a fini par en refaire son titulaire en Ligue 1 comme lors du match à Lorient ce dimanche (0-3). Publiquement, l’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli a indiqué qu’en l’absence de Dimitri Payet, il avait besoin d’un leader sur le terrain et Steve Mandanda en est un sans conteste, au contraire de Pau Lopez. Une tendance confirmée par Florent Germain, lequel a indiqué sur l’antenne de BFM Marseille que le charisme et le leadership de Steve Mandanda avaient pesé lourd dans la balance du choix de Jorge Sampaoli en cette fin de saison. Ce dont Pau Lopez, longtemps très bon au point d’être nominé parmi les meilleurs gardiens de la saison aux trophées UNFP, fait les frais depuis quelques matchs.

Sampaoli apprécie le leadership de Mandanda

« Sampaoli a commencé à se rendre compte de l’importance de Mandanda comme le bateau tanguait un petit peu, quand il y a eu cette période de défaites il y a quelques semaines. Il s’est rendu compte que Steve Mandanda était toujours très impliqué et toujours très important dans le vestiaire de par sa voix et son charisme. Peut-être que Sampaoli avait un peu oublié cela, je ne sais pas. Ensuite, il y a eu la campagne européenne durant laquelle Mandanda a été bon, il a toujours fait ses matchs et quelque part, il est repassé devant Pau Lopez. Il y a eu une discussion entre Sampaoli et Mandanda après le match contre Nantes afin d’évoquer la fin de saison. Et à cette occasion, Mandanda a compris qu’il serait le titulaire de la fin de saison » a analysé Florent Germain, pour qui il y a désormais de grandes chances que Steve Mandanda soit titulaire pour les deux derniers matchs de la saison avec l’Olympique de Marseille, à Rennes puis contre Strasbourg.