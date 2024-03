OM ‍: Pas de Gigot à Pâques, Marseille fait une prière

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille devra composer avec l'absence de plusieurs joueurs pour le match de dimanche soir face au PSG. Le cas de Samuel Gigot fait cogiter Jean-Louis Gasset.

Même s'il était à l'entraînement vendredi avec ses coéquipiers marseillais, Samuel Gigot n'est pas du tout certain d'être titulaire ou même dans le groupe pour le très attendu OM-PSG, qui va permettre au Vélodrome de battre son record de spectateurs. Car du côté de l'entraîneur de l'OM, on sait que le défenseur revient d'une très douloureuse entorse acromio-claviculaire et que son épaule devra tenir le choc dans une rencontre où les duels seront forcément musclés. Même s'il espère pouvoir compter sur le défenseur de 30 ans, Jean-Louis Gasset ne veut pas faire prendre des risques insensés à son jouer alors que le calendrier s'accélère et que les blessés sont déjà nombreux. Alors, le coach phocéen a été très clair, Samuel Gigot ne sera aligné que si lors des derniers tests de ce samedi, son épaule ne le fait pas souffrir. Et encore, JLG pourrait repousser sa décision jusqu'à l'extrême limite.

Gigot contre le PSG, réponse dimanche

À 48 heures du Classico, seuls Samuel Gigot et Ulisses Garcia, annoncés incertains, sont présents à l’entraînement de l’OM. Plusieurs jeunes en renfort @OMLaProvence pic.twitter.com/lVbCMULZSy — Fabrice Lamperti (@gouffa83) March 29, 2024

« S’il y a le moindre doute, Samuel ne jouera pas. Je ne vais pas blesser un joueur volontairement », a en effet précisé Jean-Louis Gasset, qui se donne jusqu'au dernier moment pour faire son choix. Au point même que La Provence révèle que la décision concernant l'ancien défenseur du Spartak Moscou pourrait être prise dimanche midi, à quelques heures seulement du choc contre le Paris Saint-Germain. Il est vrai que la défense de l'Olympique de Marseille a bien besoin d'un joueur comme Samuel Gigot contre la meilleure attaque de Ligue 1, d'autant que dans le même temps, la présence de Leonardo Balerdi n'est pas garantie à 100%. Comme s'amuse le quotidien régional, à ce rythme-là, l'OM pourrait être tenté de demander à Basile Boli de faire une pige contre son meilleur ennemi, le PSG, afin d'avoir une défense digne de ce nom face à Kylian Mbappé et ses coéquipiers.