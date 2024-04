OM ‍: Pablo Longoria a raison seul contre tous, il va partir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Courtisé par l’Atlético de Madrid et Naples ces derniers mois, Leonardo Balerdi a de grandes chances de quitter l’OM lors du prochain mercato, alors que sa valeur marchande est au plus haut.

Recruté par Pablo Longoria pour une dizaine de millions d’euros en 2021, Leonardo Balerdi a longtemps été critiqué et moqué par les supporters de l’Olympique de Marseille ainsi que par les observateurs. Mais depuis près d’un an, le défenseur argentin de 25 ans s’est imposé comme l’un des atouts majeurs de l’équipe olympienne. Taulier de la défense, que ce soit avec Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso ou maintenant Jean-Louis Gasset, il a atteint un niveau qui devrait lui permettre de rejoindre un top club européen dans les prochaines semaines.

OM : Balerdi affole l’Europe, les enchères grimpent https://t.co/P84H4h2Mhs — Foot01.com (@Foot01_com) April 9, 2024

L’hiver dernier, Naples et l’Atlético de Madrid sont venus aux renseignements mais à cette époque, Pablo Longoria avait promis à Gennaro Gattuso de ne pas toucher à sa défense, alors que plusieurs départs à la CAN handicapaient déjà l’effectif. Une idée qui convenait à Leonardo Balerdi, pas pressé de quitter un club dans lequel il se sent bien et où il a progressé au fil des années. L’été prochain en revanche, l’heure du départ aura sonné. A en croire les informations de L’Equipe, l’idée partagée entre l’OM et le clan Balerdi est qu’il s’en s’aille, s’il le souhaite, lors du prochain mercato.

L'OM ouvre la porte à Balerdi

A deux ans de la fin du contrat de l’international argentin, le moment est idéal pour Pablo Longoria, d’autant que la valeur marchande de Leonardo Balerdi n’a jamais été aussi haute. Ses prestations en Ligue 1 mais aussi en Europa League en ont fait un joueur fiable, dont le profil de défenseur rapide et bon relanceur est très apprécié par les très gros clubs européens. La question est maintenant de savoir à quelle hauteur de prix l’OM négociera le départ de l’ancien joueur du Borussia Dortmund. A ce sujet, rien n’a encore filtré et tout dépendra sans doute des premières approches concrètes de l’Atlético, de Naples ou d’un éventuel autre club pour s’attacher les services du numéro cinq de Marseille.