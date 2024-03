OM ‍: Ounahi est nul, Gasset lui trouve une bonne excuse

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Arrivé après une excellente Coupe du monde au Qatar, Azzedine Ounahi n’a jamais répondu aux attentes à l’Olympique de Marseille. Le milieu marocain a encore déçu face à Villarreal (défaite 3-1) jeudi en Ligue Europa. Mais l’entraîneur Jean-Louis Gasset lui trouve des circonstances atténuantes.

L’Olympique de Marseille pensait réaliser un gros coup en janvier 2023. Pour seulement 10 millions d’euros, le club s’offrait Azzedine Ounahi, l’une des grandes révélations de la Coupe du monde qui venait de se jouer au Qatar. Même Luis Enrique, ancien sélectionneur de l’Espagne, avait été bluffé par le talent de l’international marocain. Seulement voilà, le milieu de terrain n’a jamais reproduit ce genre de performance avec l’Olympique de Marseille.

Azzedine Ounahi enchaîne les prestations décevantes, à l’image de son match face à Villarreal jeudi en Ligue Europa, avec une étonnante passivité sur le but du Français Etienne Capoue. Sans surprise, l’ancien joueur d’Angers n’échappe pas à la colère des supporters. Mais les fans olympiens seront peut-être moins sévères après l’explication donnée par l’entraîneur Jean-Louis Gasset. « Au sortir d'une Coupe du monde où il a été extraordinaire comme toute son équipe, je pense qu'il a une blessure à l'orteil qui freine sa progression », a rappelé le coach intérimaire du club phocéen.

Ounahi diminué

« Il a été opéré et il est toujours en train de soigner cet orteil qui déclenche en même temps des douleurs, a ajouté le successeur de Gennaro Gattuso. La semaine dernière (contre Nantes), il n'était pas dans le groupe parce qu'il avait mal au genou, mais c'était en raison de l'orteil. Ça doit être un problème passager et j'espère qu'il va revenir au niveau où il était lors de la Coupe du monde. » Pour le moment, Azzedine Ounahi en est très loin. Mais le manque de solutions dans l’entrejeu marseillais et le calendrier chargé lui garantissent un certain temps de jeu.