OM ‍: Mourinho ne refusera pas une offre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Libre depuis son limogeage par l'AS Rome, José Mourinho occupe l'espace médiatique ces derniers jours. L'entraîneur portugais fait passer des messages.

Le fait qu'un technicien tel que le Special One soit au chômage a tendance à donner des idées à pas mal de monde. Et surtout que le week-end passé, José Mourinho a confirmé qu'il voulait revenir aux affaires assez rapidement. Cela a forcément excité les supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels aimeraient bien voir le coach portugais de 61 ans succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque mardi la rumeur a circulé au Cameroun que Mourinho était lancé dans des négociations pour devenir le sélectionneur national. De son côté, l'ancien coach viré par la Roma s'est exprimé dans un talk-show avec Fabrizio Romano, l'occasion pour lui de dire ce qu'il voulait faire et surtout ne pas faire dans un avenir très proche. De quoi laisser l'espoir d'une bonne surprise aux supporters de l'OM dans les prochains mois.

Mourinho refuse une sélection et l'Arabie Saoudite

Se confiant au journaliste italien spécialiste du mercato, José Mourinho a prévenu qu'il n'était pas du tout tenté par une équipe nationale, préférant encore consacrer son temps à des clubs, et pas spécialement en Arabie Saoudite, malgré des offres financièrement énormes. « Cristiano Ronaldo a ouvert la porte avec l’Arabie Saoudite et j'avais déjà reçu une offre très attractive sur le plan économique, mais j'ai refusé parce que la Roma et le football européen étaient plus importants pour moi. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour le moment, je ne signerai aucun contrat parce que je veux réfléchir pour prendre la meilleure décision concernant mon avenir. Travailler avec une sélection nationale ? Non, je ne suis pas sûr d’aller vers ce choix. S’entraîner à une Coupe du Monde ou à un Championnat d'Europe est quelque chose de très important, mais il faut attendre deux ans pour jouer ces compétitions ? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour j'accepterai une sélection, mais je ne suis pas sûr d'être complètement heureux avec un tel poste », a prévenu le Special One. Pablo Longoria et l'OM sont prévenus, José Mourinho est encore à l'écoute du marché et une offre marseillais pourrait être étudiée.