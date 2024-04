OM ‍: Moumbagna c’est JPP, Riolo où es-tu ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Critiqué et parfois moqué depuis son arrivée à l’OM en janvier, Faris Moumbagna est le grand gagnant de la semaine à Marseille, avec deux buts décisifs contre Benfica puis dimanche soir sur la pelouse de Toulouse.

Dimanche soir à Toulouse (2-2), Faris Moumbagna a inscrit son quatrième but sous les couleurs de l’Olympique de Marseille… et quel but. Au bout du temps additionnel, l’international camerounais a inscrit un but splendide sur une retournée que personne n’avait vu venir. Moqué par de nombreux observateurs ces dernières semaines et notamment par le journaliste vedette de RMC, Daniel Riolo, l’ancien buteur de Bodo Glimt s’est mué en héros pour la seconde fois de la semaine et commence à avoir une cote de popularité chez les supporters de l’OM.

Son entraîneur Jean-Louis Gasset apprécie également la puissance et l’instinct du buteur de Faris Moumbagna, qui n’est certes pas l’attaquant le plus technique de Ligue 1, mais qui semble de plus en plus redoutable dans la surface de réparation à la retombée des centres. Après le match nul arraché par l’OM au Stadium dimanche, Jean-Louis Gasset a d’ailleurs fait une confession : Faris Moumbagna lui rappelle un certain… Jean-Pierre Papin, rien que ça.

« Déjà un ciseau comme ça... il m'a rappelé Jean-Pierre Papin et c'est bien pour lui, pour sa progression, parce que c'est un joueur en devenir qui n'est pas encore fini au niveau technique, qui doit travailler dos au but, qui doit travailler la maîtrise du ballon et marquer deux buts en quatre jours, et des buts aussi importants, pour la confiance, c'est parfait pour lui » a lancé Jean-Louis Gasset, qui admet bien volontiers que Faris Moumbagna doit progresser sur de nombreux aspects, mais qui ne tolère pas les critiques envers un joueur qui affiche un état d’esprit tout simplement irréprochable, et qui parvient à marquer des buts très importants malgré ses lacunes. Il ne serait donc pas étonnant de voir le Camerounais débuter mercredi en match en retard face à l’OGC Nice au côté de Pierre-Emerick Aubameyang alors que dimanche, c’est Joaquin Correa qui avait eu les faveurs de Jean-Louis Gasset et qui a une nouvelle fois déçu.