OM ‍: Montpellier veut retourner le Vélodrome contre Gasset

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prochain adversaire de l’Olympique de Marseille dimanche soir, Michel Der Zakarian va retrouver son ancien adjoint Jean-Louis Gasset. Mais l’entraîneur de Montpellier promet de laisser les émotions de côté au Vélodrome.

D’un côté comme de l’autre, ce match de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et Montpellier sera particulier. En tant qu’ancien coach du MHSC, Jean-Louis Gasset reste attaché au club héraultais. Quant à son homologue Michel Der Zakarian, cette confrontation sera l’occasion de retrouver une vieille connaissance.

Der Zakarian sans pitié

« On a vécu pas mal de saisons ensemble, s’est souvenu l’entraîneur de Montpellier, en incluant Ghislain Printant, l’adjoint de Jean-Louis Gasset. J'ai eu Jean-Louis comme coach et comme adjoint, ce sont des gens que j'apprécie. Mais dimanche, on sera concurrents, pas copains. » Michel Der Zakarian reste évidemment focalisé sur la situation de son équipe actuellement à égalité de points avec le barragiste Nantes.

« C'est un match important pour eux comme pour nous. On va aller là-bas pour gagner. Il faudra être plus efficace quand on aura des situations, a annoncé le coach montpelliérain, qui compte sur la complicité du Vélodrome. On espère étouffer la grosse ambiance. J'espère que le stade ne sera pas en feu, ça voudra dire qu'on aura fait un grand match. » C’est donc sous les sifflets que Montpellier espère évoluer, alors que les Marseillais viennent de se relancer contre le Shakhtar Donetsk (3-1) en Ligue Europa jeudi.

« Il faudra faire un match solide car Marseille s'est redonné de l'oxygène. Il faudra leur poser des problèmes car on a des arguments pour leur faire mal. L'OM a fait un bon match, ils ont bien réagi après leur entame difficile. Ils ont mis les ingrédients qu'il fallait pour gagner. Gasset a changé de système par rapport au match précédent. Il y a de la qualité dans son effectif », a prévenu Michel Der Zakarian, dont l’équipe a elle aussi réagi face à Metz (3-0) dimanche dernier.