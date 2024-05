OM ‍: McCourt arrive mardi à Marseille, ça va secouer ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Cela avait été plusieurs fois annoncé, mais cette fois, c'est officiel, Frank McCourt sera mardi à Marseille. Le propriétaire de l'OM n'était plus venu depuis plusieurs mois.

Les supporters de l'Olympique de Marseille se plaignaient de ne plus voir le milliardaire américain au Vélodrome depuis le début de saison, ce qui lui a valu des banderoles musclées. Mais cette fois, et conformément à ce que L'Equipe et La Provence avaient indiqué depuis des semaines, Frank McCourt vient dans la cité phocéenne avant la fin du mois de mai. Ce lundi soir, Mathieu Grégoire confirme que le propriétaire de l'OM va passer quelques heures à la Commanderie. « Frank McCourt à Marseille demain pour un aller-retour express, visite à la Commanderie et plan de comm' post-saison. L'actionnaire va devoir faire un nouvel effort financier important pour combler les déficits de la saison 2023-2024. Pour 2022-2023, il n'avait pas forcément besoin de remettre, pour la saison qui vient de s'achever, et malgré CVC, il doit éponger à fond », précise le journaliste du quotidien sportif, qui la semaine passée avait confirmé que Frank McCourt n'avait nullement l'intention de vendre l'OM, même si cela ne fait évidemment pas le bonheur de ceux qui rêvent à une cession du club phocéen à des Saoudiens.

Pablo Longoria sera bien sûr au rendez-vous, et certains imaginent déjà que cette visite de Frank McCourt pourrait être l'occasion d'officialiser la signature de Sergio Conceiçao au poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Quoi qu'il en soit, le retour du milliardaire américain à l'OM confirme que ce dernier n'a pas du tout tourné la page et souhaite continuer à investir dans un club qui lui a déjà coûté plus de 500 millions d'euros depuis qu'il l'a racheté à Margarita Louis-Dreyfus en 2016. Reste à savoir s'il confortera Longoria à son poste, ce qui semble toutefois d'ores et déjà acquis, le président espagnol de l'OM ayant obtenu le départ de Stéphane Tessier, lequel était clairement en opposition avec lui.