OM ‍: Mbemba remet un coup au moral des Marseillais

Par Eric Bethsy

A la hauteur du rendez-vous dimanche soir, Chancel Mbemba n’a pas pu terminer le choc face au Paris Saint-Germain (0-2). Le défenseur central de l’Olympique de Marseille souffre d’une blessure musculaire. Un nouveau coup dur difficile à encaisser pour les Olympiens.

Jean-Louis Gasset en est persuadé, le tournant du match est apparu en début de seconde période. Solide depuis le début du Classique, Chancel Mbemba s’est subitement arrêté à cause d’une blessure musculaire. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille a dû céder sa place à Samuel Gigot dès la 51e, soit deux minutes avant l’ouverture du score de Vitinha, alors que le Paris Saint-Germain évoluait en infériorité numérique depuis l'expulsion de Lucas Beraldo avant la mi-temps.

L'OM attend le verdict pour Mbemba

« Des faits de jeu ont été contraires. Le premier, la blessure de Mbemba, a souligné l’entraîneur du club phocéen sur Prime Video. Dans la période actuelle, le fait de perdre encore un défenseur nous pénalise. Et on prend le but deux minutes après, le temps qu'on se rééquilibre. » Sur le terrain, le latéral gauche Ulisses Garcia, positionné à droite face au Paris Saint-Germain, a fait le même constat. « C’est très, très frustrant, on était un peu déstabilisé à la sortie de Chancel », a commenté l’international suisse.

⚽️🇨🇩🇫🇷 Pas d’annonce officielle sur la durée d’indisponibilité de Chancel Mbemba.



On parle cependant de 3 semaines, minimum ! Ceci serait un coup dur pour l’OM, déjà décimé par les blessures, comme si cette honteuse défaite dans le classique ne suffisait pas pour voir à quel… pic.twitter.com/DcxMGeAb8o — Emery Kabongo (@EmeryKabongoM) April 1, 2024

Reste maintenant à savoir si Chancel Mbemba sera disponible pour les échéances à venir. « C’est quelqu’un d’important pour nous, j’espère qu’il sera là pour le prochain match, on n’a pas encore vu ce qu’il avait », s’inquiétait le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia, sachant que l’Olympique de Marseille se déplacera chez un concurrent direct, à savoir Lille, dès vendredi soir. Puis viendra la double confrontation face à Benfica en quarts de finale de la Ligue Europa. Des rendez-vous capitaux alors que l’infirmerie accueillait déjà Jonathan Clauss, Bamo Meïté et Amir Murillo, pour ne citer que les défenseurs.