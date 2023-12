OM ‍: Marseille fait le show, Gattuso pète les plombs

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a enchainé un troisième succès de suite en Ligue 1 sur la pelouse de Lorient dimanche soir (2-4). Mais il en faut plus pour rendre heureux Gennaro Gattuso, pas satisfait par le relâchement de son équipe après la mi-temps.

Même à 3-0, Gennaro Gattuso est apparu très agité sur le banc de l’Olympique de Marseille. L’entraineur italien de l’Olympique de Marseille avait peut-être senti le coup venir avec le relâchement de son équipe en seconde période. Quoi qu’il en soit, l’ancien coach de Naples et de l’AC Milan n’a pas arrêté d’hurler sur ses joueurs et n’a jamais baissé le niveau d’exigence vis-à-vis de ses troupes. Après la victoire de l’OM face aux Merlus (2-4), c’est un Gennaro Gattuso encore agacé par la prestation de ses joueurs en seconde période qui s’est présenté en conférence de presse. Certes, la première mi-temps de Marseille était très satisfaisante mais il faut plus pour rendre heureux Gennaro Gattuso, lequel ne tolère pas que son équipe se relâche comme elle l’a fait après le repos.

😂 Quand @Auba imite Gennaro Gattuso sur le banc !#FCLOM pic.twitter.com/IYVQDrm8qU — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 10, 2023

« Je suis très heureux de la victoire, mais je suis très énervé par le scénario de la rencontre. On a joué comme une grande équipe en première période, mais la seconde m'a fait revivre celle de Strasbourg (1-1, le 25 novembre). Je suis très fâché par la seconde période. C'est une question de mentalité, d'état d'esprit. Je n'étais déjà pas content du but qu'on concède à 3-0. Je peux parler de ça car j'ai perdu une finale de Ligue des champions avec l'AC Milan après avoir mené 3-0 » a rappelé Gennaro Gattuso, visiblement traumatisé par cette finale de Ligue des Champions entre l’AC Milan et Liverpool et qui refuse que ses joueurs baissent d’intensité après la mi-temps, même si le score est largement positif.

Gattuso ne tolère pas le relâchement de son équipe

Et l’entraîneur de l’Olympique de Marseille de poursuivre. « Je suis justement remonté car je leur ai dit à la mi-temps de faire attention, de continuer. Mais il y a eu un peu d'égoïsme, moins d'efforts, c'est là où on a péché. Si on veut se donner les moyens d'y arriver, on doit prendre conscience qu'un match ne dure pas seulement 45 minutes car ça nous est déjà arrivé. On ne peut pas rigoler avec les dieux du foot, il faut rester sérieux » a rappelé Gennaro Gattuso, qui sait que l’OM était en crise il n’y a pas si longtemps et que ce redressement reste fragile, malgré quatre victoires de suite contre l’Ajax, Rennes, Lyon et Lorient. Jeudi, les Olympiens seront à Brighton avant la réception de Clermont. Avec le double objectif de conforter sa place de leader du groupe en Europa League et d’engranger trois points de plus en Ligue 1.